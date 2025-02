La lista autonoma “Giornalisti 2.0” pronta per le elezioni ODG 2025

Si è tenuta, presso la sede di via Licinio Murena 49 a Roma, la prima Assemblea dei Soci dell’Associazione di Categoria “Giornalisti 2.0” (nella foto in primo piano il logo). L’assemblea, presieduta dal Presidente Maurizio Pizzuto, ha visto anche la presenza del Vice Presidente Maurizio Lozzi e del Segretario Rodolfo Carraresi Martinelli, che hanno guidato i lavori affrontando temi cruciali per il futuro dell’associazione e del settore. Tra i punti all’ordine del giorno, la presentazione del nuovo sito web dell’Associazione, strumento fondamentale per la comunicazione e la condivisione delle attività, e la discussione sulla campagna elettorale per le elezioni dell’Ordine dei Giornalisti (ODG) 2025, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le istanze dei professionisti del settore.

Particolare attenzione è stata dedicata all’approvazione del bilancio consuntivo 2024, che ha confermato la solidità finanziaria dell’associazione, e alla discussione del protocollo sulla disoccupazione, un tema di grande attualità per i giornalisti, con proposte concrete per sostenere i colleghi in difficoltà. “Questa prima assemblea rappresenta un momento storico per ‘Giornalisti 2.0’ – ha detto Maurizio Pizzuto, Presidente di Giornalisti 2.0 -siamo orgogliosi della grande partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dai soci. L’obiettivo della nostra associazione è quello di essere un punto di riferimento per tutti i giornalisti che credono nel rinnovamento della professione, nella tutela dei diritti e nella valorizzazione delle competenze. Il lavoro che abbiamo davanti è impegnativo, ma con il sostegno di tutti, siamo certi di poter raggiungere traguardi importanti.”

L’assemblea si è conclusa con la ripartizione dei dipartimenti, che vedranno impegnati i soci in diverse aree tematiche, dalla formazione alla comunicazione, passando per la tutela dei diritti e l’innovazione tecnologica.