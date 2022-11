Milon è Fitness Partner del Brescia Calcio Femminile (BCF)

Il Brescia Calcio Femminile comunica che è stata stretta un’importante partnership con Milon: scuola del movimento, struttura nuovissima e all’avanguardia di Brescia. All’interno di Milon, le calciatrici della Prima Squadra potranno implementare il programma di allenamento con strumenti di ultima generazione all’interno di un ambiente accogliente situato in una zona strategica di Brescia, all’altezza del Casello autostradale di Brescia Centro.

«Era uno dei nostri primissimi obiettivi quello di trovare una struttura che potesse accogliere le nostre calciatrici per permettere loro di alzare l’asticella della qualità degli allenamenti – le parole di Pietro Sbaraini, direttore generale del Brescia Calcio Femminile -. Il calcio femminile moderno ormai non può più prescindere da almeno una seduta settimanale di forza e pesi effettuati in sala, e con Milon oltre a condividere l’amore per lo sport, abbiamo posto le basi per una collaborazione che ci auguriamo possa essere a lungo termine…».

«Il Brescia Calcio Femminile è una delle primarie realtà sportive del nostro territorio – il commento di Eva Cirani di Milon – e legare il nostro marchio ad una immagine bella, pulita e vincente è per noi di grande soddisfazione oltre che segnale di come intendiamo lo sport. Non ci piace essere definiti, o definirci, semplicemente “palestra” ma una vera e propria “scuola del movimento”. L’obiettivo che perseguiamo attraverso la nostra metodologia di lavoro è la perfezione nei movimenti all’interno dell’allenamento di sviluppo della forza. Ringrazio il Brescia Calcio Femminile per aver pensato a noi come un modo per innalzare il loro standard: ce la metteremo tutta per raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi insieme».