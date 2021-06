FORMULA 1: McLAREN CREERA’ UNA PIATTAFORMA DI FAN NFT CON TEZOS

(di Lorenzo Di Nubila) – McLaren Racing ha annunciato una nuova partnership tecnica pluriennale con la piattaforma blockchain Tezos per curare un’esperienza di fan di token non fungibili (NFT). L’accordo prevede l’utilizzo della “rete” di Tezos per costruire una piattaforma dedicata alle corse del team e alle formazioni dei piloti, coprendo le filiali di Formula 1, IndyCar ed eSports della McLaren.

Tezos e McLaren lavoreranno anche insieme per garantire che il team stia costruendo una piattaforma di fan NFT sostenibile, in linea con i suoi obiettivi ambientali.Inoltre, il marchio Tezos sarà presente nei team McLaren di Formula 1 e IndyCar, comprese le tute da gara dei piloti. La piattaforma blockchain sarà, inoltre, un presenting partner di McLaren Shadow, il suo team di eSport.

“Tezos e McLaren Racing si uniscono per creare una piattaforma NFT unica incentrata sui fan e tutto ciò rappresenta un passo innovativo in un settore entusiasmante e in rapido sviluppo”, ha affermato Lindsey Eckhouse, direttore del licensing e-commerce e degli eSports presso McLaren Racing. “In McLaren siamo noti per mettere i fan al centro di tutto ciò che facciamo, e questa è un’altra partnership che ci consente di entrare in uno spazio in cui i fan possono possedere pezzi chiave della nostra squadra. Non vediamo l’ora di lanciare la piattaforma con Tezos per creare NFT su misura con i nostri team di Formula Uno, IndyCar ed eSport”, conclude.