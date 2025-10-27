Migliori meme coin: Shiba Inu in forte accumulo, analisti prevedono un nuovo rally di prezzo.

Shiba Inu accumula ma stagna. Analisi sulle meme coin emergenti (MAXI, PEPENODE, HYPER) con potenziale 100x prima della prossima “altseason”.

Nel volatile universo delle meme coin, Dogecoin e Shiba Inu sono da tempo i fari che guidano il sentiment del settore.

Dopo aver raggiunto picchi stratosferici nei cicli precedenti, questi due giganti continuano a essere visti come indicatori del potenziale rialzista.

Tuttavia, mentre entrambi hanno trascorso gran parte del 2025 in un’apparente stagnazione, un cambiamento silenzioso ma significativo sta avvenendo nell’ecosistema di Shiba Inu: un accumulo su larga scala da parte dei detentori a lungo termine.

Questo fenomeno, pur non riflettendosi ancora sul prezzo, sta riaccendendo l’ottimismo e spingendo gli investitori a cercare progetti più piccoli, con un potenziale di rialzo esplosivo simile a quello che rese celebre SHIB nel 2020.

La stagnazione di Shiba Inu: consolidamento o preludio a una mossa?

La performance di Shiba Inu nell’ultimo anno è stata costante, ma decisamente priva dell’esplosività passata.

Il prezzo del token si è consolidato intorno alla soglia di 0,0000099$, un livello che rappresenta un calo significativo rispetto all’anno precedente.

L’azione dei prezzi è rimasta intrappolata in uno stretto canale tra la resistenza a 0,000011$ e il supporto a 0,0000085$.

Sebbene gli indicatori tecnici mostrino una volatilità ridotta, suggeriscono anche modelli di accumulo in miglioramento, che spesso precedono fasi di espansione direzionale.

Il dato più interessante, tuttavia, proviene dall’analisi on-chain. Nonostante la debolezza del prezzo, i dati di Etherscan mostrano che il numero di possessori di Shiba Inu è silenziosamente salito a 1,54 milioni.

Questo aumento costante, seppur sottile, è interpretato dagli analisti come un segnale di fiducia a lungo termine da parte della community, che continua ad accumulare nonostante il calo dell’hype.

Gli ostacoli per SHIB e la ricerca di nuove opportunità

Nonostante l’accumulo, i principali ostacoli per un nuovo rally esplosivo di Shiba Inu rimangono evidenti: un’offerta di token gargantuesca (589 trilioni), una diminuzione dell’intensità delle campagne di marketing della community e un’utilità percepita come limitata nonostante lo sviluppo di Shibarium.

Per ritrovare la scintilla del passato, SHIB necessita di nuovi catalizzatori potenti.

Tuttavia, l’accumulo silenzioso in atto su SHIB è un segnale positivo per l’intero settore delle meme coin.

Indica che l’interesse degli investitori retail non è svanito, ma è semplicemente alla ricerca di nuove opportunità con un potenziale di rialzo maggiore.

Con una capitalizzazione di mercato già superiore ai 5 miliardi di dollari, un’altra impennata da 100x per SHIB appare improbabile.

Ma il capitale che continua a credere nelle meme coin potrebbe presto riversarsi su progetti emergenti, innescando la prossima ondata speculativa.

Maxi Doge ($MAXI): la forza ‘degen’ in prevendita

Maxi Doge ($MAXI) si candida a catturare questa nuova ondata, posizionandosi come l’erede “degen” di Dogecoin.

Il progetto ha già raccolto oltre 3,7 milioni di dollari nella sua prevendita, grazie a un branding forte (un Doge muscoloso e sicuro di sé) che risuona con la cultura ironica e competitiva dei trader meme odierni.

A differenza di SHIB, MAXI offre una tokenomics non inflazionistica e incentivi immediati come lo staking con un APY dell’84%.

Al prezzo attuale di 0,0002645$, rappresenta una scommessa sulla capacità di unire nostalgia, umorismo moderno e forte coinvolgimento della community (alimentato da influencer come Austin Hilton) per replicare, su scala minore, il successo dei suoi predecessori.

Pepenode ($PEPENODE): il ‘mine-to-earn’ che unisce meme e utilità

Pepenode ($PEPENODE) adotta un approccio diverso, puntando sull’utilità e sull’interattività.

Ispirato al meme di Pepe, questo progetto introduce un modello “mine-to-earn”: un gioco in cui gli utenti costruiscono impianti di mining virtuali per guadagnare token.

La sua prevendita ha superato 1,9 milioni di dollari (prezzo attuale 0,0011138$) e si distingue per due caratteristiche chiave: una tokenomics deflazionistica (il 70% dei token spesi viene bruciato) e ricompense di staking elevate (APY del 671%).

Pepenode mira a creare un ecosistema sostenibile che premi la partecipazione attiva, offrendo un’alternativa più strutturata rispetto alle meme coin puramente speculative e con soli 2 giorni rimasti per partecipare alla prevendita.

Bitcoin Hyper ($HYPER): l’ibrido tra meme e infrastruttura L2

Bitcoin Hyper ($HYPER) occupa uno spazio unico, all’incrocio tra la cultura meme e lo sviluppo infrastrutturale di alto livello.

È una soluzione Layer-2 per Bitcoin che utilizza la Solana Virtual Machine (SVM) per portare velocità e scalabilità sulla rete principale.

Sebbene abbia solide basi tecniche, il progetto adotta un branding e una comunicazione che strizzano l’occhio al pubblico delle meme coin.

Questa duplice natura gli ha permesso di raccogliere l’incredibile cifra di oltre 24 milioni di dollari in prevendita (prezzo attuale 0,013165$).

HYPER rappresenta una scommessa sul futuro di Bitcoin, ma con un appeal capace di attrarre sia investitori strutturati che la community retail.

