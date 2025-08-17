Marketing – Bitpanda diventa “Official Crypto Trading Partner” dell’Arsenal (EPL)

Bitpanda e Arsenal FC (club di EPL) hanno annunciato, nei giorni scorsi, una partnership pluriennale che vedrà la principale piattaforma europea di criptovalute diventare “Official Crypto Trading Partner” del club.

L’annuncio coincide con il lancio ufficiale di Bitpanda nel Regno Unito, portando la sua esperienza crittografica sicura e ad alte prestazioni a tifosi e investitori in tutto il Paese.

Il branding di Bitpanda sarà visibile all’interno dell’Emirates Stadium, a partire dalla prima partita casalinga dell’Arsenal contro il Leeds United il 23 agosto (nel frattempo, i Gunners hanno debuttato oggi in Premier League con una vittoria in casa del Manchester United), e sarà ben visibile in tutto lo stadio e sui canali digitali del club. Insieme, Bitpanda e Arsenal offriranno attivazioni digitali immersive, la partecipazione dei giocatori nella creazione di contenuti e esperienze esclusive pensate per avvicinare ancora di più i tifosi al club.

Gli utenti Bitpanda potranno inoltre beneficiare di opportunità uniche, tra cui:

Accesso VIP alle partite dell’Arsenal



Inviti a eventi esclusivi



Possibilità di incontrare leggende del club



La partnership si basa su un’ambizione condivisa di “non smettere mai di puntare a un obiettivo più grande” – unendo l’impegno dell’Arsenal e di Bitpanda per il successo a lungo termine. Inoltre, fornirà ai tifosi strumenti e formazione per investire in criptovalute in modo sicuro e consapevole, consolidando il crescente portafoglio sportivo globale di Bitpanda.

Eric Demuth, co-fondatore e CEO di Bitpanda, ha dichiarato:

“Stiamo lanciando nel Regno Unito con forza, ambizione e scala. L’Arsenal è più di un club di calcio: è un simbolo di eccellenza, tradizione e lealtà. È esattamente il tipo di brand che vogliamo al nostro fianco mentre entriamo in uno dei mercati finanziari più importanti al mondo e aiutiamo più persone a definire e raggiungere i propri obiettivi finanziari.”

Juliet Slot, Chief Commercial Officer dell’Arsenal, ha aggiunto:

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bitpanda nella famiglia Arsenal, come l’ultimo dei nostri partner globali. Condividono la nostra ambizione e la nostra spinta al progresso continuo. Nel momento in cui lanciano nel Regno Unito per la prima volta, siamo felici di collaborare per supportare reciprocamente la nostra crescita e il successo duraturo.” (fonte: Arsenal.com)