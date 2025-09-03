Midea sulle maniche del Barça (LaLiga): 60 milioni di euro in 5 stagioni.

Il marchio n.1 al mondo di elettrodomestici smart ha firmato un accordo pluriennale per apparire sulla manica (sleeve sponsor) del FC Barcelona a partire dalla stagione 2026/2027. Si stima che la partnership sia in area 60 milioni di euro (12 mln a stagione).

L’azienda cinese di elettrodomestici diventerà Main Partner dei campioni de LaLiga e della Copa del Rey a partire dalla stagione 2026/2027. Lo storico accordo di 5 stagioni prevede la presenza del logo Midea sulla manica di tutte le maglie da gara e di allenamento del FC Barcelona, oltre ad un’ampia visibilità del brand durante le partite casalinghe de La Liga.

Il 2 settembre scorso, la dirigenza di Midea ha visitato lo Spotify Camp Nou, dove l’accordo è stato firmato da Lewis Fu, Presidente di Midea International Business, e Rafael Yuste i Abel, Primo Vicepresidente del FC Barcelona.

“Sarà un onore per il FC Barcelona accogliere Midea, a partire dalla stagione 2026/27, nella grande famiglia del Barça,” ha dichiarato Rafael Yuste. “La sua leadership nel campo delle soluzioni smart per la casa e il suo impegno nella ricerca e nell’innovazione sono perfettamente in linea con lo spirito di un Barça proiettato verso il futuro. Questa alleanza dimostra ancora una volta la forza del nostro marchio come polo di attrazione per aziende internazionali che ci vedono come una partnership strategica per i loro progetti.”

“Il FC Barcelona è uno dei club di maggior successo di tutti i tempi e una delle squadre sportive più popolari al mondo,” ha dichiarato Lewis Fu. “Siamo entusiasti di iniziare una lunga partnership in cui Midea e FC Barcelona sono entrambi i numeri uno dentro e fuori dal campo.”

La squadra ha vinto 28 titoli de La Liga e 5 Champions League, diventando uno dei club di maggior successo di sempre. Questa gode anche di una popolarità globale con oltre 430 milioni di followers online, un pubblico televisivo annuale di 400 milioni e 2 milioni di maglie vendute ogni anno.

Il FC Barcelona si unisce così alla crescente lista di sponsorizzazioni calcistiche di Midea, che comprendono anche competizioni nazionali come l’AFC Asian Cup 2027, la CAF Cup of Nations 2025 e la CONCACAF Gold Cup 2025, oltre a tornei per club come l’AFC Champions League Elite e la CONMEBOL Copa Sudamericana.

Midea Group – Fondata nel 1968 e presente oggi in più di 200 paesi, Midea progetta soluzioni Home Appliance studiate per una vita domestica sorprendentemente confortevole. Alla posizione #246 della classifica Fortune Global 500, Midea vanta una forte presenza produttiva e commerciale grazie ai suoi 40 impianti produttivi in 16 Paesi, 31 centri R&D e più di 199.000 dipendenti dislocati in tutto il mondo, oltre a importanti partnership e recenti acquisizioni che hanno permesso al gruppo di diventare leader a livello mondiale nel settore del bianco.