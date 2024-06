Michieletto-Guillot: sfida Italia-Francia sul ring di Oktagon Tsunami Roma

Sarà l’atleta francese Eva Guillot l’avversaria della campionessa mondiale ISKA (sotto contratto con la promotion asiatica One Championship) Martine Michieletto (nella foto in primo piano la locandina della sfida). L’unico match al femminile della card internazionale di Oktagon Tsunami Roma (in programma sabato 29 giugno al Palazzetto dello Sport). Già campionessa d’Europa ISKA, Guillot ha vinto la selezione tenutasi in Francia sabato scorso contro la conterranea Celia Schroeder.

La 26enne Guillot è motivatissima in vista della sfida di sabato prossimo. Ha accettato infatti di combattere nella suddetta selezione solo 3 settimane prima del match (contro la rivale valdostana), a dimostrazione della fiducia nei propri mezzi. Dall’altra Martine Michieletto (31 anni) si presenta nella Capitale in piena forma fisica (potente nei colpi, ma anche molto veloce).

Carlo Di Blasi presidente di Fight1 e promoter di Oktagon Tsunami ha dichiarato: “Martine è la risposta al femminile ai nostri più grandi campioni. Ha sicuramente colpi di una potenza tale che solo un uomo può esprimere in categorie di peso, tra l’altro, superiore alla sua (fino a 57 kg), per cui grande cuore della francese che entra sul ring di Roma (sabato 29 giugno) per affrontare l’atleta europea più forte del settore e tra le prime cinque al mondo. Sarà una vera battaglia, uno spot unico per il movimento, sempre più in crescita, della kickboxing!”.

Sabato prossimo le due atlete si affronteranno in uno dei quattro “Super Prestige Fight”. Eva Guillot già atleta della nazionale francese di K1, ha vinto, in questi anni, di diversi titoli “pro” (fa parte del Boxing Crussol Team Guillot).