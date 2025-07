Micheli (FIPM) avanza ad Alessandria d’Egitto

Sarà Roberto Micheli (Fiamme Oro) il terzo italiano in gara nell’atto conclusivo della Finale di World Cup 2025 di Pentathlon Moderno ad Alessandria D’Egitto. Dopo Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri), il pentatleta azzurro, campione italiano assoluto, ha superato in extremis la semifinale “A” in una giornata davvero intensa e in parte sfortunata per la Nazionale italiana, e sarà dunque l’unico azzurro in gara domani nella finale maschile. Si sono fermati in semifinale, infatti, il bronzo olimpico, vincitore in Bulgaria e numero uno del Ranking Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), e il numero due Matteo Cicinelli (Carabinieri), vincitore al Cairo e secondo a Pazardzhik.

Sotto il sole egiziano, una giornata in chiaroscuro per la Nazionale maschile italiana in una Finale di World Cup inedita, la prima con il nuovo format olimpico che vedremo ai Giochi di Los Angeles 2028. Nella semifinale “A” Giorgio Malan ha pagato un doppio errore alle Tilting Ladders (Scalette) nella prova a ostacoli. Il bronzo olimpico è stato protagonista di due ottime prove nel nuoto (miglior tempo in 02:01.13) e nel laser run (anche qui primo in 10:15) che non sono bastate a conquistare la finale a causa dell’eliminazione negli ostacoli. Semifinale al cardiopalma per Roberto Micheli, undicesimo al via del laser run e penalizzato per falsa partenza, ma che è riuscito a recuperare chiudendo nono con 1504 punti.

Si è fermato nella semifinale “B” Matteo Cicinelli che, nel caldo pomeriggio di Alessandria d’Egitto, ha accusato un colpo di calore che lo ha costretto al ritiro durante la prova di laser run. Nulla di preoccupante, per fortuna, per il pentatleta azzurro, quinto ai Giochi olimpici di Parigi 2024, che aveva portato avanti un bel percorso con le prove di scherma, nuoto e ostacoli che gli avevano permesso di partire settimo nel laser run.

Domani, all’Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport (AASTMT), occhi puntati sulle finali: la gara femminile scatterà alle 9.00 ora locale, le 8.00 italiane, mentre quella maschile alle 16.00 ora locale, le 15.00 in Italia. Entrambe saranno trasmesse live sull’Uipm Tv. (fonte: FIPM)