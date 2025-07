La Federpesistica a Cosenza per i “tricolori” U17.

Dopo due anni, Cosenza torna a farsi palcoscenico della Pesistica Olimpica giovanile: questo week end del 5 e 6 luglio, infatti, si disputeranno le Finali dei Campionati Italiani Under 17. Sono 100 i giovani pesisti (equamente divisi, uomini e donne) tra i 13 e i 17 anni, che si sono guadagnati le fasi conclusive dei campionati dopo aver disputato le fasi regionali e che si sfideranno sulla pedana del Pala Ferraro, in via Antonio Giuseppe Marino, nel comune calabrese, con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio.

Sugli spalti del Pala Ferraro ci sarà anche il Direttore Tecnico della Team Italia di Pesistica Olimpica, Sebastiano Corbu, che proprio in queste ore sta chiudendo la rosa dei partecipanti per i prossimi Campionati Europei Youth & U15, che si svolgeranno a Madrid a fine luglio; i risultati di queste finali, quindi, potrebbero avere un ruolo decisivo non solo a livello italiano ma anche per una convocazione in maglia azzurra. Tutte le gare verranno trasmesse in diretta su Youpowertv.com.