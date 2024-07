Merchandising: una maglia “lunare” griffata adidas per la Juventus (2024/25)

adidas ha presentato oggi la nuova divisa casalinga della Juventus FC per la stagione 2024/25, con un’interpretazione audace e cosmica dei colori distintivi del club. Il gioco dinamico delle tradizionali strisce verticali bianche e nere è stato rivisitato in chiave lunare, con una sottile grafica all-over a crateri che riflette l’inconfondibile paesaggio lunare.

Celebrando le missioni sulla Luna – simbolo per eccellenza dello spirito pionieristico dell’uomo – questo originale design simboleggia il costante impegno della Juventus a spingersi oltre i confini del possibile. Il design evidenzia la continua ricerca di progresso del club e funziona da guida per ispirare giocatori e tifosi a esplorare sempre nuovi orizzonti.

Grazie ad una realizzazione all’insegna dell’alta precisione, il set vanta un esclusivo tessuto strutturato, creato utilizzando un metodo di ingegneria 3D per costruire la maglia su tre livelli. Se osservato da vicino, questo tessuto stratificato crea un intrigo visivo e tattile, incorporando dettagli che riproducono la superficie ondulata del nostro satellite.

A completare il tutto, un colletto a girocollo bianco e nero e le tre strisce adidas, anch’esse in bianco e nero, che corrono lungo le spalle.

Sam Handy, Vicepresidente Senior Product and Design di adidas, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di introdurre qualcosa di diverso in questa stagione. Un aspetto che emerge sempre in modo forte e chiaro nelle nostre conversazioni con il club è l’impegno profuso a guardare sempre avanti e a spingersi oltre i limiti, dentro e fuori dal campo. E quale migliore espressione di ciò che si può ottenere impegnandosi a raggiungere nuove frontiere se non i viaggi nello spazio? Prendendo le mosse da questa idea, abbiamo voluto creare un set che rimanesse fedele al DNA della Juventus e alla sua storica maglia da gioco, ma che allo stesso tempo si spingesse oltre i confini del design dell’abbigliamento tecnico e proponesse qualcosa di totalmente nuovo. La grafica all-over della superficie lunare celebra le infinite possibilità che esistono quando si dà priorità al progresso e alla lungimiranza – una convinzione profondamente radicata anche in questo grande club”. (fonte: Adidas Italia)