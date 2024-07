Numeri digitali record per la LBA nella stagione appena conclusa

La stagione sportiva 2023-’24 ha confermato il cammino di crescita di Lega Basket in ambito digitale, con costanti miglioramenti sul piano dei numeri e dei risultati ottenuti; un piano strategico pluriennale che pone le proprie basi sul posizionamento del brand LBA e sullo sviluppo della fan base del massimo campionato italiano e dei suoi Club.

Il percorso di crescita in ambito digitale parte dai canali proprietari di LBA: sito e app hanno fatto registrare rispettivamente 24,2 milioni e 9,1 milioni di visualizzazioni, ovvero +70,3% per quanto riguarda il sito e +65,5% per l’app. Aumento significativo anche negli utenti unici: 1,4 milioni sul sito (+18,8%) e oltre 61mila sull’app (+47,3%).

A proposito di app, una delle principali iniziative della stagione è sicuramente stata il totale restyling attuato con il partner Infront e la digital agency “The Wave”, che ha permesso a LBA di disporre di una piattaforma molto più moderna e indispensabile per tutti gli appassionati di basket; così sono stati 46.500 i download fatti registrare, +71,5% della passata stagione.

Notevole anche la crescita nelle registrazioni da parte degli utenti: +123,9%, consentendo così a LBA di arrivare quasi a quota 80mila iscritti; un incremento frutto, tra le varie attività, anche dell’app FantaLBA, il fantabasket ufficiale di Lega Basket, che, alla prima stagione, ha saputo radunare oltre 23mila utenti e un totale di quasi 31mila squadre.

Un ruolo centrale all’interno di questo percorso di crescita lo hanno senz’altro avuto le produzioni originali di LBA, realizzate grazie ai partner Infront e MVP Video Project, che, con contenuti come “The Season – Pallacanestro Brescia: presented by A2A” e “Basketball & Conversations” con Andrea Trinchieri , hanno permesso alla Lega di aumentare la qualità dei propri contenuti.

Nel mondo dei social, tutti in forte crescita, la Lega Basket è presente oggi su otto piattaforme (Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads, TikTok, WhatsApp, X, YouTube) e conta in totale quasi 640mila follower, +48,2% rispetto alla scorsa stagione. I social hanno visto LBA protagonista di quasi 15mila contenuti, +52,4% rispetto a quanto postato nell’annata 2022-’23. Più contenuti, più visualizzazioni: sono state infatti oltre 245 milioni le “impression” generate (+35,2%); da segnalare una grande crescita anche nelle video views, 81.3 milioni in tutto, che hanno registrato una significativa crescita (+67,6%).

Infine, da segnalare che l’apporto di community partner e influencer ha consentito a LBA di generare ulteriori 217 milioni di visualizzazioni social, performando, anche in questo caso, ancora meglio rispetto all’anno precedente: +54,2% le visualizzazioni delle community e +17,7% quelle generate dagli oltre 200 ospiti coinvolti. (fonte: LBA)