Al Trentino l’edizione del SuperMondiale nel 2031

Sarà il Trentino ad ospitare nel 2031 il SuperMondiale, vale a dire la rassegna che ospiterà le prove di tutte le discipline di ciclismo e paraciclismo, ad eccezione del solo ciclocross.

L’Unione Ciclistica Internazionale ha comunicato l’esito della votazione, avvenuta nella giornata di ieri, in occasione del congresso annuale che si sta svolgendo a Kigali in Ruanda, che premia la candidatura trentina. Dopo le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del prossimo anno e le Olimpiadi giovanili del 2028, il Trentino si appresta a vivere una nuova manifestazione sportiva dal grandissimo eco internazionale: “Un risultato che premia la già più volte comprovata capacità del Trentino di ospitare eventi dalla grande portata e di grande respiro internazionale – commenta il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti -, non ultimo le gare dello sci di fondo e del salto con gli sci alle Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Siamo estremamente orgogliosi che l’Unione Ciclistica Internazionale abbia voluto aGidarci l’organizzazione dei Super Mondiali di ciclismo nel 2031”.

Quello che andrà in scena in Trentino tra sei anni sarà un’edizione dei mondiali “super” in quanto nelle due settimane di manifestazione saranno riunite tutte le principali discipline ciclistiche: strada (linea e cronometro), pista, mountain bike (cross country, downhill, marathon), Gravel, Bmx (racing, freestyle flatland, freestyle park), trial, enduro, granfondo, indoor cycling (artistic & cycle ball), cycling E-Sports, pump track e bike polo. Si preannuncia una manifestazione mai vista in termini numerici: è prevista, infatti, la partecipazione di oltre 10 mila atleti da oltre 200 Paesi, impegnati in 20 discipline e più di 200 maglie iridate in palio, tra categorie élite, giovanili, paralimpiche e master. Una manifestazione dal rilevo mediatico internazionale, con oltre 700 testate giornalistiche accreditate, mai vista per dimensioni e varietà, che richiederà uno sforzo organizzativo importante e, al tempo stesso, oUrirà un’occasione straordinaria di visibilità internazionale.