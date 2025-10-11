Merchandising – Macron presenta per la SRU “The Murrayfield 100 Kit”.

Se si vuole sentire lo spirito del rugby basta entrare nello Scottish Gas Murrayfield Stadium, leggendaria casa della Nazionale scozzese e luogo simbolo nel mondo della palla ovale. Lo storico impianto rugbistico, che prende il nome dal quartiere di Edimburgo dove sorge, festeggia quest’anno i propri 100 anni.

Per celebrare questo grande traguardo, Macron e Scottish Rugby Union hanno ideato e realizzato uno speciale kit, denominato ‘The Murrayfield 100 Kit’, che è stato presentato oggi e che la nazionale scozzese indosserà il prossimo 8o novembre. L’occasione, più che mai prestigiosa, sarà infatti la sfida delle Autumn Nations Series contro la Nuova Zelanda, che andrà in scena propria sull’erba di Murrayfield. Lo speciale kit è accompagnato inoltre da un’esclusiva Capsule ICON Collection, pensata per celebrare questa storica ricorrenza anche nella vita di tutti i giorni.

La storia della Nazionale scozzese è strettamente legata a quella dello stadio di Murrayfield, che fu inaugurato il 21 marzo 1925. In quell’occasione i Thistles vinsero la Calcutta Cup battendo l’Inghilterra per 14-11, e nello stesso anno la Scozia si aggiudicò il Cinque Nazioni. In 100 anni di storia la casa del rugby scozzese ha vissuto momenti esaltanti e indimenticabili e continua ad essere giustamente considerato uno dei templi del rugby mondiale.

Lo speciale ‘Murrayfield 100 Kit’ è composto da una maglia interamente blu navy tranne per il collo a polo bianco con chiusura a due bottoni. All’interno del colletto è presente un tape personalizzato con la scritta Scotland intervallata dal logo della Scottish Rugby Union. I bordi manica sono caratterizzati da una grafica, tono su tono, che riprende la struttura metallica dello stadio. Sulla manica sinistra è ricamata in oro la scritta MURRAYFIELD STADIUM 1925-2025. Sul petto, a destra, tono su tono è ricamato il Macron Hero, mentre a sinistra è ricamato in bianco il primo storico stemma della Scottish Rugby Union. Lo stemma attuale della SRU è invece ricamato, sempre tono su tono, sulla manica destra.

Questo speciale kit, come tutti i capi prodotti da Macron per la Scottish Rugby Union, è realizzato in Eco Fabric, tessuti in poliestere al 100% provenienti dal riciclo di plastica post-consumer. Nello specifico i tessuti utilizzati sono Eco Armevo, Eco Bodytex e Eco Strong Mesh, materiali che, oltre a leggerezza e traspirabilità, assicurano la massima resistenza.

Il “Murrayfield 100 Kit’ è accompagnato dalla Capsule ICON Collection che comprende una polo nera con collo alla coreana, una felpa a collo alto, giaccone e pantaloni travel. Tutti i capi sono personalizzati con lo storico logo della Scottish Rugby Union e col Macron Hero in stampa siliconata bianca e con effetto 3D.