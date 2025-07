Merchandising – Cresce il progetto della Welsh Rugby Union.

Prosegue il rapporto tra Macron, brand italiano leader nello sportswear, e la Welsh Rugby Union (WRU), partner dal 2020. Per la stagione 2025/26, Macron ha creato i nuovi Game Set che accompagneranno le Nazionali maschile e femminile del Galles nei più importanti appuntamenti internazionali, a partire dalla Women’s Rugby World Cup 2025, in programma in Inghilterra tra agosto e settembre. Un lavoro estremamente studiato, realizzato a quattro mani dal Centro Stile Macron e WRU, che unisce ricerca stilistica, valorizzazione dei simboli identitari gallesi e grande attenzione alla sostenibilità, portando alla realizzazione di una collezione che racconta storia e passione attraverso design esclusivi, senza rinunciare a performance tecniche di alto livello.

Rosso, tradizione e orgoglio: il nuovo Home Kit WRU 25/26

Il nuovo Home Kit della Welsh Rugby Union, che le Nazionali maschile e femminile indosseranno nella stagione sportiva 2025/26, propone una rivisitazione moderna della tradizionale maglia rossa, grazie a un elegante disegno a quattro quarti in due tonalità differenti. All’interno, in stampa sublimata ed embossata tono su tono, spicca il motivo Caernarfon, tipico delle coperte gallesi realizzate all’uncinetto. Il girocollo e i bordi manica riprendono la stessa grafica, mentre sul petto trovano posto, in bianco, il Macron Hero a destra e lo stemma WRU a sinistra, lato cuore. Sul retro, la scritta embossata “CYMRU” (Galles, in gallese) firma in modo iconico il legame con la nazione. I pantaloncini rossi con bande laterali coordinate e i calzettoni bianchi completano un kit che fonde tradizione e design contemporaneo.

Yr Wyddfa come simbolo epico: l’Alternate Kit 25/26

Per la versione Alternate 25/26, Macron ha scelto invece una base in un bianco tendente al beige, impreziosita da una grafica sublimata e all over che riproduce la mappa topografica del Yr Wyddfa, la montagna più alta del Paese, legata alla leggenda di Re Artù. Le bande laterali nere contengono la stessa grafica, creando un effetto molto raffinato. Sul petto, in rosso, compaiono il Macron Hero e il logo WRU. Sul retro, ancora una volta, la scritta “CYMRU” incisa in rilievo completa il messaggio identitario di appartenenza alla nazione gallese. Pantaloncini neri e calzettoni abbinati con dettagli in rosso e bianco danno equilibrio e carattere all’insieme.

Un omaggio ai simboli nazionali: il Game Set “bespoke” WRWC

Per la Nazionale femminile che disputerà la Women’s Rugby World Cup 2025, Macron ha creato un Game Set speciale e dedicato che celebra due elementi iconici del Galles. L’Home Kit WRWC è nella classica tonalità di rosso con girocollo e dettagli bianchi; sul corpo spicca, tono su tono, una grafica dedicata al fiore di narciso, simbolo nazionale. Sul petto trovano spazio il logo ufficiale della Coppa del Mondo, il Macron Hero e lo stemma WRU, mentre la scritta “CYMRU” in rilievo sul retro ribadisce l’orgoglio nazionale.

La versione Alternate WRWC, invece, propone una base in off-white con dettagli rossi e neri, caratterizzata dalla stessa grafica topografica dello Snowdon, creando così un fil rouge con la collezione che verrà utilizzata poi nel corso della stagione.