Merchandising: l’arrivo di Lozano può pesare il 20% nelle vendite dei Red Devils

(di Raffaele Dell’Aversana) – Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo”, il Manchester United, squadra della Premier League, sarebbe interessato, per la stagione sportiva 2020/21, all’acquisto dell’attaccante messicano Hirving Lozano (attualmente nella “rosa” del Napoli calcio) per motivi di natura marketing.

Lozano era stato acquistato dal club campano nella sessione estiva di mercato 2019, firmando un contratto di 5 anni da 4 milioni di euro netti a stagione, per scendere a 5,08 milioni di euro lordi nella stagione successiva.

Il giornalista economico Marco Bellinazzo, tifoso del club partenopeo, ha sottolineato in un suo commento “l’importanza economica nell’acquisto di un giocatore come Lozano. Ciò darebbe priorità di accesso in un mercato incredibilmente passionale come quello messicano…Andranno però create le condizioni per approfittarne a livello commerciale (nel suo primo anno il calciatore nato a Città del Messico ha contribuito a triplicare il merchandising campano portandolo a 4,2 milioni di euro).

Purtroppo, da un punto di vista sportivo, Hirving Lozano non ha risposto alle attese di De Laurentiis (16 partite, 2 reti e 1 assist), portando la realtà campana a dichiararlo cedibile. Adesso il ManUtd è in pole position per la prossima finestra estiva di calciomercato.

Il club inglese aveva acquistato, nel 2015, il primo messicano della sua storia, Javier Hernández Balcázar. Grazie al suo arrivo ha visto aumentare gli introiti da merchandising fino alla cifra totale di 522 milioni di euro (+18%); con 4,95 milioni di “maglie replica” vendute solo nel 2019. I Red Devils, proprio grazie a Lozano, sperano di aumentare ulteriormente le vendite (facendo registrare un potenziale +20%).