Merchandising – L’Hellas Verona (Serie A) svela la nuova maglia Away (2025/26).

La nuova maglia trae ispirazione da una delle divise più iconiche della storia del club: quella indossata per due volte nell’annata 1985/86, l’anno successivo alla conquista dello Scudetto. Un omaggio a una stagione indelebile per tutti i tifosi dell’Hellas, reinterpretato in chiave contemporanea.

La maglia away assume, ancora una volta, un valore simbolico: rappresenta il legame indissolubile tra l’Hellas e i suoi tifosi, e richiama il significato profondo della trasferta, vista come espressione della fede gialloblù che non conosce confini. È il simbolo di una comunità che accompagna con passione e appartenenza la propria squadra, ovunque essa vada.

AWAY KIT 2025/26

Il colore giallo è il protagonista della nuova divisa away, mentre tutti i dettagli e i loghi saranno di colore blu. La maglia è caratterizzata da una grafica orizzontale realizzata con tecnica embossed su tessuto jacquard, che intende riprendere il disegno della maglia gialla usata in due trasferte durante la stagione 1985/86.

Il giallo caratterizza in modo totale la nuova maglia away, nella quale spiccano i dettagli di colore blu in cui sono realizzati i rib di maniche e colletto, nonché i fianchetti in tessuto traforato. Il crest, collocato come da tradizione sul petto, è stato rivisitato in una nuova versione in silicone tridimensionale, termo applicato per evitare possibili sfregamenti sulla pelle e migliorare ulteriormente il comfort degli atleti.