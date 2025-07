Italia d’argento agli Europei di Field Lacrosse: Israele vince in finale 8-7.

La cavalcata degli Azzurri si ferma dopo 6 vittorie consecutive: per l’Israele, già Vice Campione d’Europa in carica, è il primo titolo. Per l’Italia la prima storica medaglia, alla prima finale continentale di sempre. In tasca anche la qualificazione al Mondiale 2027. Il Lacrosse, nella sua variante “Sixes”, sarà disciplina olimpica a Los Angeles 2028.



LACROSSE MASCHILE – La Nazionale Italiana di Field Lacrosse conquista la sua prima, storica, medaglia continentale, arrivando seconda agli Europei 2025 di Breslavia (Polonia), conclusisi oggi. Un torneo straordinario quello degli Azzurri, interrotto solo in finale da Israele, Vice Campione europeo uscente e al suo primo titolo continentale. Risultato finale di 8-7, con Israele (n. 7 al mondo) avanti prima 3-0 e poi 4-1 ma raggiunto sul 4-4 dall’Italia (n. 9 al mondo), rimasta incollata punto su punto ai suoi rivali fino alla fine e a un passo dalla rete del pareggio a tre secondi dalla fine.

L’Italia si qualifica comunque per il Mondiale di Field Lacrosse che si giocherà in Giappone nel 2027.

Per la Nazionale Italiana di Lacrosse, prima della finale, un percorso netto: 6 vittorie nelle prime 6 partite. Dopo i successi nella fase a gironi con Grecia (14-8), Francia (15-9), Danimarca (15-4) e Slovacchia (19-6) gli Azzurri del capo allenatore Brian Vona avevano battuto ai quarti di finale la Repubblica Ceca (18-9) e l’Irlanda in semifinale (10-8). Israele in semifinale aveva battuto i campioni d’Europa in carica dell’Inghilterra (8-6), i quali si sono aggiudicati ben 9 delle 10 edizioni degli Europei di Lacrosse disputate dal 1995 ad oggi nella sua variante tradizionale “Field” (composta da 2 squadre di 10 giocatori ciascuno). Le prime 7 squadre dell’Europeo, Italia inclusa quindi, si qualificano per il Mondiale di Field Lacrosse che si giocherà in Giappone nel 2027. La competizione non è collegata alla qualificazione olimpica, perché a Los Angeles si giocherà il Lacrosse “Sixes”, il cui percorso di qualificazione comincerà nell’estate 2026 per la Nazionale Maschile e nell’autunno 2026 per la Nazionale Femminile.