Merchandising – Joma presenta la nuova maglia Away del Torino calcio (stagione 2025/26)

Torino FC e Joma presentano la Maglia Away, che sarà utilizzata nella prima amichevole ufficiale, inaugurando così la stagione 2025/26.

La città di Torino è la scenografia perfetta per la creazione della maglia Away 2025/26. Il capoluogo sabaudo vanta l’area pedonale più estesa d’Europa: un dedalo elegante di portici, pietra e marmo che raccontano la storia e la bellezza senza tempo del suo centro storico. È proprio passeggiando tra questi scorci, osservando i colori e i dettagli architettonici, che ha trovato ispirazione il design team Torino FC.

Un percorso creativo che ha condotto alla riscoperta della tradizione torinese dei maestri marmisti e artigiani della pietra, protagonisti della costruzione e decorazione di molte delle opere che rendono unico il cuore della nostra città.

Torino prende quindi forma nella trama della seconda maglia gara, che tradizionalmente veste di bianco il Toro nelle sfide lontane dal Piemonte. Un simbolo che accompagna la squadra ovunque, portando con sé l’eleganza e l’identità della città, in ogni stadio d’Italia.

La trama dominante richiama le venature del marmo, materiale facilmente riconoscibile nei monumenti e nell’architettura di Torino. Il motivo è presente sulle spalle, mentre è ripreso dal rilievo della trama del tessuto nella restante parte della maglia gara.

La maglia Away del Torino FC si distingue non solo per il design, ma soprattutto per l’elevata qualità del tessuto con cui è realizzata. È composta al 100% da materiale riciclato, ottenuto da bottiglie in PET, a conferma dell’impegno del club e di Joma verso la sostenibilità ambientale. Questo processo consente di ridurre del 75% le emissioni di CO₂ e di evitare l’utilizzo di nuove risorse derivate dal petrolio.

Il tessuto unisce leggerezza, resistenza e grande traspirabilità. La sua struttura è pensata per garantire il massimo comfort: presenta un’alternanza tra una parte più materica e tridimensionale e una più liscia e opaca, offrendo una sensazione gradevole sulla pelle e una perfetta libertà di movimento.

Anche i dettagli sono studiati con attenzione: il logo sul petto, in silicone tridimensionale, è applicato a caldo per evitare sfregamenti. Le tecnologie adottate, come il sistema micro-mesh nelle aree di maggiore sudorazione e le cuciture piatte, contribuiscono a un’esperienza d’uso confortevole, anche nelle situazioni più intense. La maglia, in vendita da oggi, è la stessa indossata dai giocatori durante i match ufficiali: identica per materiali, tecnologia e dettagli.

Nell’interno del colletto è presente il claim “Sei tutto per me”, utilizzato per la campagna abbonamenti 2025/26 e che caratterizzerà la comunicazione stagionale. Quattro parole che racchiudono la passione di un popolo intero che, per la maglia granata, darebbero TUTTO. Nella parte posteriore è presente la scritta “TORINO FC 1906”, sopra la quale trova spazio la simbologia della città legata a questa maglia: la Mole Antonelliana e i portici di Torino stilizzati, con il carattere ufficiale del club e con stampa laser in rilievo. Sempre nella parte posteriore della maglia, i numeri dei calciatori vedranno una trama che richiama la trama della divisa grazie alla tecnica Matt Gloss.

Nel segno della continuità anche per la stagione 2025/2026 il Torino FC potrà contare sul supporto dei suoi partner principali. Suzuki si conferma Main Partner del club. Acrobatica rinnova la propria presenza come Back Partner e JD come Sleeve Partner. La prosecuzione di queste importanti collaborazioni rappresenta un’ulteriore testimonianza del valore del percorso intrapreso insieme e della fiducia reciproca riposta nel progetto.

La nuova Maglia Away debutterà sabato 19 luglio nel match amichevole contro l’FC Ingolstadt 04 che si disputerà a Prato allo Stelvio (BZ) con kickoff alle ore 16.00. (fonte: Torino FC)