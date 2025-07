Merchandising – Joma e Pescara calcio presentano la nuova terza maglia di gioco.

Joma e il Pescara Calcio hanno presentato la nuova maglia THIRD per la stagione sportiva 2025/26, quella dei ritorno in Serie B. Frutto di una collaborazione tra il brand spagnolo e il club biancazzurro, la nuova divisa incarna l’unione tra eleganza, innovazione, sostenibilità e tradizione sportiva

Il ritorno del giallo: un omaggio alla storia

Per la terza maglia della stagione, il Pescara Calcio torna a vestire il giallo, colore iconico e amato dai tifosi, ricco di significati simbolici – precisa la nota online. A completare il design, i dettagli nei colori sociali bianco e azzurro, che impreziosiscono la divisa e rafforzano l’identità del club. Design ricercato e materiali sostenibili Realizzata in tessuto jacquard, la maglia favorisce la massima traspirabilità e presenta motivi tono su tono che conferiscono eleganza e raffinatezza. Il colletto girocollo si distingue per la doppia colorazione: azzurro sul retro e giallo sul fronte, dove assume una forma a V. L’azzurro è presente anche nel mesh delle maniche raglan, mentre i ribriprendono il binomio bianco-azzurro – aggiunge testualmente l’articolo online.

Tra gli elementi distintivi: Il DELFINO stilizzato, simbolo del club, impresso in tecnica “embossed” sul lato frontale – si apprende dalla nota stampa. Il claim “Gente di Mare”, riportato all’interno del colletto, in corsivo, a sottolineare il profondo legame tra la città di Pescara e il mare – Sul retro del colletto, il nome PESCARA CALCIO è applicato con transfer ad alta densità in colore azzurro – Lo scudetto sul petto, in una nuova versione tridimensionale in silicone, è termo-applicato per aumentare comfort ed evitare sfregamenti – precisa il comunicato.

Collezione 2025/26

La nuova divisa fa parte della collezione ufficiale Joma – Pescara Calcio 2025/26, che sarà completata nelle prossime settimane con la presentazione della maglia HOME, AWAY e di una vasta linea di abbigliamento da allenamento e tempo libero.