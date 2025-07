Merchandising – Il Torino presenta le nuove maglie Home (stagione 2025/26).

Torino FC e Joma svelano la nuova Maglia Home 2025/26, la divisa che accompagnerà i granata nelle gare all’Olimpico Grande Torino. Un capo iconico che celebra l’identità e la tradizione del club attraverso il suo simbolo più potente: il colore. La nuova maglia si distingue per la sua tinta intensa e profonda, emblema indiscusso della storia granata. Un design essenziale ed elegante che unisce classicità e innovazione, grazie a materiali all’avanguardia e a una vestibilità pensata per garantire comfort e prestazioni ottimali.

Il taglio richiama lo stile raffinato di una polo, con colletto classico e scollo a “V”, impreziosito da dettagli neri su maniche e colletto che aggiungono un tocco di eleganza senza tempo. La particolare trama a onde del tessuto esalta ulteriormente la profondità cromatica della maglia, donando dinamismo e carattere alla divisa.

Anche i dettagli sono studiati con attenzione: il logo sul petto, in silicone tridimensionale, è applicato a caldo per evitare sfregamenti. Le tecnologie adottate, come il sistema micro-mesh nelle aree di maggiore sudorazione e le cuciture piatte, contribuiscono a un’esperienza d’uso confortevole, anche nelle situazioni più intense. La maglia, in vendita da oggi, è la stessa indossata dai giocatori durante i match ufficiali: identica per materiali, tecnologia e dettagli.

Nell’interno del colletto campeggia il claim “Sei tutto per me”, claim della stagione 2025/26. Quattro parole che racchiudono la passione di un popolo intero che, proprio per la maglia granata, darebbe tutto. Nella parte posteriore, invece, è presente la scritta “TORINO FC 1906”. I numeri dei calciatori vedranno una trama che richiama la trama della divisa grazie alla tecnica Matt Gloss.

La nuova Maglia Home debutterà ufficialmente sabato 26 luglio nella seconda amichevole stagionale contro la Cremonese che si disputerà a Prato allo Stelvio (BZ) con kickoff alle ore 16.00.