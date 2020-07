Andrea Radrizzani ospite d’onore di TalkingSport. Segui il webinar su Eleven Sports

Il webinar di Eleven Sports #TalkingSport, ospita il founder del Gruppo Aser Venture e della stessa Eleven Sports, Andrea Radrizzani (nella foto in primo piano), per parlare della sua carriera nel mondo sportivo e per anticipare le sue riflessioni sul futuro dell’industria sportiva. L’appuntamento è fissato per domani giovedì 2 luglio ore 15:00.

Andrea ha investito 20 anni di carriera nel mondo sportivo. È proprietario e presidente della società di investimento Aser Ventures e di aziende digitali tra cui Whistle, Hellodi, Easyprod, Sports Data Labs ed Epico. In precedenza ha co-fondato l’agenzia globale per i diritti dei media MP & Silva.

Precedentemente sempre Andrea Radrizzani era intervenuto in un panel sul futuro dei diritti tv sportivi all’interno del format #MaratonaSport prodotto sempre da Eleven Sports e ideato da Marcel Vulpis-

Radrizzani interverra in un panel con il Ceo di Empower Sports moderato da Pedro Pinto per una discussione sulla sua carriera. Per registrarti alla sessione gratuitamente, clicca qui: bit.ly/RegisterTSE07