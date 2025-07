Merchandising – Il Centro Stile Macron a supporto del Crystal Palace FC.

A pochi giorni dall’annuncio dell’estensione pluriennale del fortunato accordo di partnership tecnica, Macron e il Crystal Palace Football Club hanno presentato la nuova maglia Home con cui le “Eagles”, campioni in carica della FA Cup, affronteranno gli impegni in Premier League e in Europa.

Il nuovo Home Kit 25-26 del Crystal Palace FC mantiene le iconiche bande verticali rossoblù. Per questa stagione, il Centro Stile Macron ha scelto righe leggermente più strette rispetto alle ultime versioni, richiamando quelle adottate nei primi anni ’10 del nuovo millennio.

Il design è impreziosito da un collo a V rifinito con bordo bianco, rosso e blu, abbinamento cromatico che si ritrova anche sui bordi delle maniche. All’interno del backneck, personalizzato con i colori e il logo del club, spiccano la scritta “SOUTH LONDON AND PROUD”, il logo Macron e la dicitura Designed in Bologna, a testimoniare che ogni capo è ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus.

Sul petto, in stampa siliconata bianca, è presente il Macron Hero accanto allo stemma del Crystal Palace FC, anch’esso realizzato in silicone. Sul retrocollo esterno, sempre in bianco, è stampato un particolare dello stemma sociale con l’aquila che artiglia il pallone.

Il kit si completa con pantaloncini blu, caratterizzati da coulisse rosse e bande tricolore (rosso, bianco e blu) lungo i fianchi e sul bordo coscia. I calzettoni blu presentano sui fianchi una banda verticale biancorossa e, nella parte superiore, un bordo bianco decorato da due righe orizzontali: una rossa e una blu.