Diritti tv – Ligue 1 McDonald’s continua su Dazn France fino al 2029.

La piattaforma di streaming sportivo ha annunciato, nelle ultime ore, l’acquisizione dell’esclusiva per tutto il calcio italiano nel periodo 2025-2026.

Dazn, la principale piattaforma di streaming sportivo al mondo ed emittente calcistica in Europa, e la Ligue de Football Professionnel hanno raggiunto un accordo per la distribuzione non esclusiva della piattaforma Ligue 1+ lanciata dalla stessa lega transalpina per la trasmissione della Ligue 1 McDonald’s (l’equivalente della Serie A italiana) dall’inizio della stagione 2025-2026.

Grazie a questa partnership, gli abbonati Dazn continueranno ad avere accesso alle gare della Ligue 1. La piattaforma denominata “Ligue 1+” trasmetterà le dieci migliori partite della stagione non appena il campionato riprenderà il 15 agosto, otto partite in diretta ogni giorno dal venerdì alla domenica, accompagnate da un’importante offerta in chiaro la domenica sera.

Dazn ha inoltre ottenuto i diritti esclusivi per trasmettere l’intero calcio italiano in diversi mercati strategici tra cui la stessa Francia. Durante la stagione 2025-2026, Dazn trasmetterà tutte le partite del campionato di prima divisione in Francia. La piattaforma garantirà inoltre la trasmissione integrale della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana in Francia, Principato di Monaco e territorio dell’Andorra.

“Dazn è lieta di questa nuova partnership con la Professional Football League. Vorrei ringraziare la LFP, la LFP Media, Nicolas de Tavernost e tutti i team per la qualità delle nostre discussioni e la loro fiducia. Questo accordo è pienamente in linea con la nostra ambizione di rendere accessibili i migliori contenuti sportivi ai nostri abbonati e rafforza la nostra posizione di partner a lungo termine del calcio francese. DAZN continua e accelera il suo sviluppo in Francia, come dimostra l’acquisizione dei diritti per trasmettere l’intero campionato di Serie A e il calcio italiano a partire dalla prossima stagione“. – ha dichiarato Brice Daumin – Direttore Generale di Dazn Francia.