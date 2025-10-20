All newsAltri eventiAltri SportDiritti di immagineEventiFederazioni EstereIntelligenza Artificiale - AI

L’intelligenza artificiale entra nella ginnastica: la visione del presidente FIG Morinari Watanabe.

20 Ott 2025 Redazione
Il futuro della ginnastica passa anche per l’intelligenza artificiale. A dichiararlo è stato Morinari Watanabe, presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG)nella foto il logo ufficiale, che ha, recentemente, ribadito l’importanza di introdurre innovazione tecnologica nel mondo di uno degli sport più tecnici e soggetti a valutazioni soggettive.

«È il momento di cambiare — ha affermato Watanabe — per garantire giudizi più equi, trasparenti e coerenti». Al centro del dibattito c’è il “Judging Support System”, un sistema sviluppato in collaborazione con Fujitsu che utilizza sensori 3D, IA e videocamere ad alta definizione per analizzare in tempo reale i movimenti degli atleti. Il sistema è in grado di misurare angoli, traiettorie e rotazioni con una precisione che va oltre la percezione umana.

L’intelligenza artificiale non sostituirà i giudici, ma li assisterà, riducendo al minimo gli errori tecnici. È già stata impiegata in competizioni internazionali, contribuendo tra l’altro a rafforzare la credibilità delle valutazioni.

Tuttavia, non mancano i dubbi. C’è chi teme che l’automazione possa penalizzare l’aspetto artistico della ginnastica, un elemento difficile da quantificare in dati. Anche il presidente Watanabe ha ammesso che la tecnologia è ancora in fase di sviluppo e non è pronta, al momento, a sostituire il giudizio umano nella sua totalità.

