McFit a supporto del Tour Rosa 2025

Zoe De Biasi, AI Brand Ambassador di McFIT, ha guidato il Tour Rosa 2025, l’iniziativa nazionale dedicata alla prevenzione del tumore al seno promossa da McFIT e supportata dai partner ESN, Matrix Fitness e Acqua Sant’Anna.



Dal 13 al 19 ottobre, una clinica mobile ha attraversato l’Italia fermandosi nelle palestre McFIT di Mestre, Milano, Torino, Roma e Bari, offrendo gratuitamente circa 200 visite senologiche ed ecografie mammarie alle abbonate. Un gesto concreto per promuovere la cultura della prevenzione.



“La salute è il bene più prezioso. – Con queste parole Samuele Frosio, Amministratore Unico di RSG Group Italia (McFIT, Gold’s Gym, John Reed Fitness), racconta la speciale iniziativa realizzata per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili di Fondazione Veronesi – Quello che stiamo facendo è un messaggio forte – prosegue – per ricordare a tutte le donne che prendersi cura di sé è un atto di forza e di amore.”



Il progetto ha visto protagonista Zoe in tutte le fasi della campagna: dalla pubblicazione del video hero il 1° ottobre, in cui ha dato voce all’iniziativa, fino alle tappe del tour documentate sui canali social. Con il suo linguaggio diretto e il suo ruolo innovativo, Zoe ha accompagnato le donne in un viaggio che unisce fitness, ricerca scientifica e prevenzione.



Durante la settimana, ogni sede McFIT coinvolta ha ospitato il camper, adibito a clinica mobile, all’interno dei propri spazi, trasformandosi in un punto di incontro per la comunità e in un luogo in cui benessere e salute si sono intrecciati in modo nuovo e coinvolgente. Le visite sono state effettuate da personale medico specializzato, con il supporto tecnico del partner sanitario San Rocco Medical.