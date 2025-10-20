L’impegno tecnologico di EMG Gravity Media per il progetto Kings Cup in Italia.

Si entra nell’era dello spettacolo totale del live sport. Tecnologia all’avanguardia di ultima generazione per la nuova stagione della Kings Cup Lottomatica.sport Italy. Il fischio d’inizio è previsto oggi pomeriggio (a partire dalle ore 17:00) quando i calciatori del team BIGBRO entreranno in campo per affrontare gli avversari del FC Caesar (l’ultimo match della giornata inaugurale, tra TRM FC e Boomers, invece, è in programma alle 22). Il tutto si svolgerà a Cologno Monzese all’interno della moderna tendostruttura denominata Fonzies Arena realizzata con il supporto sul broadcast del partner tecnico Gravity Media Italy.

Pensata e progettata per coniugare il ritmo serrato della tv con l’energia immersiva dei grandi live show, la nuova struttura (da oltre 5.000 metri quadrati) si presenta come una vera e propria arena hi-tech. Gli spalti a ridosso del campo, per oltre 500 spettatori, garantiscono un impatto scenico immediato, mentre le regie audio/video integrate (negli spazi di servizio) consentono una gestione fluida e veloce dei flussi di produzione.

Il setup tecnico è da grande evento: produzione in HD 1080p, camere fisse con angolazioni studiate, unità retroporta, droni in volo e l’utilizzo di componenti di realtà aumentata. Tutto è pensato per offrire una narrazione visiva ricca e coinvolgente.

L’esperienza è amplificata da un sistema di illuminazione dinamica e da maxi schermi LED che proiettano grafiche, punteggi e replay in tempo reale. Tra regia e operatori a bordo campo sarà coinvolto un team di circa 40 professionisti. Questi ultimi coordineranno ogni dettaglio – dalle riprese alle luci, fino agli allestimenti scenici – per trasformare ogni evento della Kings Cup Lottomatica.sport Italy in un vero e proprio show dal vivo. Si entra così nell’era dello spettacolo totale del live sport.

Claudio Cavallotti – Amministratore Delegato Gravity Media Italy ha dichiarato:

“La nascita della Fonzies Arena a Cologno Monzese rappresenta un punto di svolta per lo sport entertainment nel nostro Paese, e Gravity Media Italy, che ha il suo quartier generale proprio in questo territorio, è orgogliosa di essere parte integrante di un progetto fortemente innovativo fin dalla sua ideazione. Abbiamo creduto nella visione del progetto Kings League, capace di reinventare il calcio con un linguaggio coinvolgente e perfettamente in linea con le nuove modalità di fruizione del pubblico. La scelta di costruire una struttura permanente, tecnologicamente avanzata e immersiva, è un segnale chiaro: il futuro dello spettacolo sportivo passa da format capaci di unire qualità televisiva, esperienza live e narrazione digitale.”

“Con la collaborazione del Comune di Cologno Monzese e grazie all’azione concordata con Kings League Lottomatica.sport Italy, abbiamo trasformato un’area, fino ad oggi in disuso, in un’arena hi-tech da oltre 5.000 mq, che accoglierà tifosi e spettatori in un contesto unico, pensato per esaltare ogni singolo istante di gioco. Gravity Media Italy metterà a disposizione il proprio know-how tecnico e produttivo con un team altamente specializzato e soluzioni all’avanguardia: dai sistemi di illuminazione dinamica ai ledwall interattivi, fino alla copertura multicamera e all’utilizzo di droni e realtà aumentata. Il nostro obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza mai vista prima, sia in presenza che in streaming, e contribuire a rendere la Kings Cup in Italia, che partirà oggi, un nuovo punto di riferimento per il pubblico italiano.”

L’impegno di “Gravity Media Italy” per il progetto “Kings Cup Lottomatica.sport Italy”

• superficie struttura Fonzies Arena: circa 5.000 m²;

• n. telecamere previste: 18 in campo + 8 dedicate ai presidenti dei team (negli skybox);

° n. addetti (regia + operatori nell’arena): oltre 40;

° pannelli ledwall: n.92 pannelli da 50×100 cm;

° qualità pixel ledwall: P2.6 e P3.9 per le diverse zone;

° qualità produzione: HD 1080p;

• capienza Fonzies Arena: oltre 500 spettatori;

° n. matchday: 7

° durata Kings Cup Lottomatica.sport Italy: dal 20 ottobre al 17 novembre 2025 (includendo anche la finale Europea, che si terrà a Berlino, si arriva fino al 22 novembre);

° numero partite in occasione del matchday: 6.