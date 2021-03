Maurizio Quintavalle è il nuovo direttore marketing di Mkers

Per raggiungere ambiziosi obiettivi è necessario costruire una struttura interna che riesca a massimizzare gli sforzi produttivi: proprio per questo Mkers, proseguendo spedita nel proprio percorso di crescita e perfezionamento dell’organigramma interno, è orgogliosa di annunciare Maurizio Quintavalle come nuovo Direttore Marketing. Durante la sua carriera, Maurizio ha trascorso oltre tredici anni nel mondo del gaming, ricoprendo il ruolo di Online Marketing Manager presso PlayStation Italia, occupandosi della comunicazione e dei servizi digitali e curando le revenue del PlayStation Store.

Ma non solo: nel corso degli anni trascorsi in PlayStation, ha anche svolto il ruolo di New Business Manager, dirigendo il lancio di servizi streaming sulle console Sony del calibro di Netflix, Mediaset Infinity e Now TV, ed infine Hardware Manager, gestendo il lancio di prodotti di fondamentale importanza per l’ecosistema del colosso giapponese, come PS4 Pro e PS VR. Conclusa la parentesi nell’ambito videoludico, Quintavalle ha arricchito il proprio portfolio lavorando per centri media e concessionarie ADV attive nel mondo del travel e del food.

Maurizio Quintavalle, insomma, dall’alto della sua sconfinata esperienza nell’ambito videoludico e non solo, supporterà Mkers nel trovare nuovi partner con cui collaborare, nel dettare tutte quelle strategie in grado di far compiere all’azienda un ulteriore step evolutivo capace di proiettare la realtà ai vertici del settore “domestico” e internazionale.

Gli eSport sono ormai un vero e proprio fenomeno di massa, ha dichiarato Maurizio Quintavalle, Neodirettore Marketing di Mkers. Il settore è in continua espansione e indubbiamenteMkers rappresenta il fiore all’occhiello del panorama competitivo italiano. Il mio obiettivo sarà quello di provare a rendere sia la nostra realtà che in generale il mondo degli eSport un vero e proprio media attraverso cui i brand possono intercettare un target di appassionati. Questo sarà possibile solo mediante un team di professionisti in grado di comprendere le esigenze degli investitori e di trovare risposte concrete, e credo che Mkers sia la realtà perfetta per operare in questa direzione.

Siamo orgogliosi di poter annoverare nel nostro team una persona dell’esperienza e competenza di Maurizio Quintavalle, ha dichiarato Paolo Cisaria, Co-founder di Mkers. Ormai la nostra divisione Agency è pronta ad affrontare le sfide più ambiziose e che soprattutto sia sinonimo di qualità, in grado di proiettare Mkers come una realtà di vera eccellenza del settore a livello internazionale. Maurizio, grazie al suo approccio analitico , rappresenta l’uomo giusto al posto giusto, in grado di restituire valore misurabile ai nostri Partners.