Hannover 96: maglia special edition per l’anniversario dei 125 anni

Il 12 aprile 1896 nasceva l’Hannoverscher FC 1896 diventato successivamente l’attuale Hannoverscher Sportverein von 1896, noto più semplicemente come Hannover 96. I ‘Die Roten’, insieme a Macron hanno realizzato e presentato una maglia ‘special edition’ dedicata ai loro 125 anni di storia e che il club indosserà il prossimo 11 aprile in occasione della sfida casalinga con l’1 .FC Heidenheim.

I prodotti Macron si caratterizzano oltre che per l’alta qualità e tecnicità dei materiali, il design e la cura dei dettagli, anche per ‘capacità’ di raccontare ed esaltare, attraverso una grafica ricercata ed esclusiva, storia, simboli e territorio al quale il club è legato. La maglia 125 anni dell’Hannover 96 esprime al meglio il lavoro svolto in perfetta sintonia dai rappresentanti della squadra tedesca e l’ufficio stile di Macron. Un capo dal quale traspare l’eccellenza del design ‘made in Italy’ di Macron e l’identità, tra passato, presente e futuro, del club della Bassa Sassonia che torna a vestire una maglia a righe rossonere come quella che indossava una leggenda dell’Hannover 96, Hans Siemensmeyer, oggi ottantenne e protagonista del video emozionale di presentazione di questa ‘special edition’.

La Hannover 96 Special Edition Jersey è a girocollo e a bande verticali rossonere, anche sulle maniche. I bordi del colletto sono neri e in maglieria, così come i bordi manica. Sul retro della maglia, sotto al colletto, è stampata la scritta 1896-2021, con in mezzo il logo della squadra, a ricordare i 125 anni di storia del club. Sul fondo della maglia è presente un tape interno personalizzato con la scritta ripetuta NIEMALS ALLEIN – WIR GEHEN HAND IN HAND 96 (Mai soli – Camminiamo mano nella mano). Sul petto, a sinistra, lato cuore, in stampa siliconata, lo stemma dell’Hannover 96, a destra il Macron Hero che rappresenta la determinazione, lo spirito di squadra e il duro lavoro che c’è dietro il raggiungimento di un obiettivo e di una vittoria, ma anche l’abbigliamento sportivo all’avanguardia e ad alte prestazioni che consente a chi lo indossa di essere un ‘hero’ dentro e fuori dal campo.

“Un anniversario come quello dei 125 anni è un traguardo davvero importante, così come la maglia che lo celebra. – ha dichiarato Oliver Weber, Sports Marketing Manager di Macron – La nostra caratteristica e il nostro impegno sono quelli di raccogliere e trasformare in prodotto unico quello che il club vuole comunicare. Lo spirito di squadra, la sua storia, la sua identità e il senso di appartenenza a quei colori. Chi veste Macron sa di poter avere tutto questo. Questa maglia special edition rappresenta in pieno lo spirito, mai mutato nel corso degli anni, dell’Hannover 96 e siamo certi che sarà molto apprezzata dai tifosi”.

L’Hannover 96, che milita attualmente in 2.Bundesliga, vanta nel proprio palmares due titoli di Campione di Germania, conquistati nel periodo precedente alla fondazione della Bundesliga, e una Coppa di Germania nel 1992. In quell’occasione fu la prima squadra non militante nella massima divisione tedesca a conquistare quel trofeo. Molte le presenze nelle coppe europee con la stagione 2011-2012 particolarmente esaltante con la partecipazione all’Europa League e l’arrivo fino ai quarti di finale dove i ‘Die Roten’ vennero fermati dall’Atletico Madrid, club che alla fine si aggiudicherà la coppa.