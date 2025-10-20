Il Venezia FC (Serie B) pronto a spiccare il volo con il nuovo stadio polifunzionale di Tessera.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha annunciato, nei giorni scorsi, l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo stadio da 18.500 posti che sarà parte integrante dello sviluppo del “Bosco dello Sport” nello storico quadrante di Tessera (con una prima parte della struttura già aperta per fine 2027), in provincia di Venezia*.

Lo stadio sarà la futura casa del Venezia FC*, che gioca allo stadio “Pier Luigi Penzo” (in concessione fino al 2030), con una capacità di appena 12mila posti, le partite di Serie B (provvisoriamente settima in classifica) nella stagione in corso.

Il costo totale del nuovo stadio del Venezia FC a Tessera è stimato intorno ai 315 milioni di euro per l’intero progetto del “Bosco dello Sport“, che include l’impianto e altre infrastrutture. Lo stadio avrà appunto una capacità di 18.500 posti, ampliabili fino a 25mila, e sarà parte di un più grande polo multifunzionale. Lo stadio è pensato per essere polifunzionale (con all’interno area museale per i fan, centri fitness e una copertura con fotovoltaico per presentarsi come una vera e propria struttura “green”), adatto a calcio, rugby e concerti.

Lato costi solo il canone di concessione (340 mila euro annui più rivalutazione Istat) impatterà per 121 milioni di euro (nell’arco dei prossimi quattro decenni), ma poi ci sono da aggiungere i costi di gestione ordinaria e straordinaria, senza considerare gli investimenti per la realizzazione di progetti speciali come palestre, museo, ecc..

Il club ha sviluppato un business plan prevedendo di restare in Serie A (anche se adesso deve ancora ritornarvi) nel 60% di questo lungo arco temporale (appunto 40 anni). Il Comune di Venezia, dal canto suo, si è anche riservato una singolare clausola di profit sharing qualora i ricavi dei verdeneroarancio dovesso superare determinati livelli economici in stagioni sportive dai grandi risultati.

In sintesi:

Costo del solo stadio: 92,3 milioni di euro;

Finanziamento per lo stadio: 47 milioni di euro dall’avanzo di bilancio del Comune e 45 milioni tramite un nuovo mutuo – e sarà finanziato con fondi del Comune (tra cui avanzo di bilancio e mutuo) e fondi pubblici;

Costo dell’intero “Bosco dello Sport”: Circa 315 milioni di euro.