Marotta (AD FC Inter) imbarazzato per l’immagine di Messi in stile Batman con la maglia nerazzurra

Ai microfoni di Sky, nel pre partita di San Siro, l’amministratore delegato sport dell’Inter Giuseppe Marotta.

È stata sua l’idea di proiettare l’immagine di Messi sul Duomo di Milano?

Certamente no.

Come l’ha presa stamattina quando l’ha vista?

Mi ricordo un calcio del passato in cui c’erano altre situazioni del genere, non so se tutti se lo ricordano, però…

Sui social il terremoto è stato terribile, anche perché l’ha messa Suning

Parliamo sicuramente di un’icona, di un grande giocatore, di un desiderio che tutti hanno. Però, fa parte di questa categoria di pensieri.

Un gioco?

Rimane un gioco, certamente.

Su Sanchez ci sono novità?

Non è facile, perché ha ancora un contratto di due anni con il Manchester United, un contratto pesante e, di conseguenza, al di là di quella che può essere una negoziazione con il club, c’è anche da valutare, poi, questo tipo di operazione. In questo momento dispiace molto, perché è un ottimo giocatore, un ottimo ragazzo, per cui, saremmo molto felici di averlo con noi oggi, domani e dopodomani.

Quando vedremo Tonali sul prato di San Siro?

Devo dire in tutta sincerità che con il presidente Cellino abbiamo, ho, un buon rapporto, però, non ci siamo mai fermati a parlare di questo ragazzo che, sicuramente, merita una particolare attenzione, perché ha dimostrato di essere un top player, quanto meno un talento, di quelli che, poi, possono diventare dei campioni. Ci sta che i grandi club possano interessarsi a lui. Non nascondo che l’interessamento da parte nostra ci sia stato, e che ci sia, però, da qui a dire che ci siamo seduti per iniziare una trattativa, ne passa.

Realisticamente è possibile portare Messi in Italia?

No, credo che oggi come oggi nessuna squadra italiana sia in grado di fare un’operazione del genere, se non subentrano fattori straordinari, legati al mondo degli azionisti, dei padroni veri e propri. La sostenibilità del calcio italiano è in grande difficoltà, quindi, bisogna lavorare ancora, prima per recuperare le posizioni, poi, per ambire a ricollocarci dove eravamo vent’anni fa, perché siamo in grado di poterlo fare, e, poi, poter pensare che, magari, i grandi campioni, come una volta, vengano a giocare in Italia e non scappare dall’Italia.

Quando vi siederete con Conte per le varie valutazioni?

Lo faremo al più presto, lo faremo così come lo faranno anche altre società, credo al termine del campionato. Poi, ci siederemo e faremo le nostre valutazioni.

Chiusura ancora su Messi

Credo che sia un fatto straordinario poter pensare che oggi, in questo momento, l’Inter possa arrivare a un campione del genere. Parlavo di fantacalcio ma, al di là di tutto, qui si tratta veramente di una situazione utopistica.

Nel frattempo però Suning continua a far sognare la sua tifoseria. Sul sito della PPTV c’è tra l’altro un video in cui si spiegano i motivi per cui Messi può finire alla “corte” dell’FC Inter. Da Barcellona la dirigenza blaugrana conferma a breve la firma del rinnovo da parte della “Pulce”.