Marketing – Ultima Markets nuovo regional partner in Asia dell’FC Inter.

Nuova “regional partnership” per l’FC Inter. E’ Ultima Markets, broker internazionale di CFD (tecnicamente “Contratti per Differenza”), che diventa partner regionale ufficiale solo in Asia (con un sodalizio commerciale spalmato su più anni), una delle aree più in crescita dal punto di vista calcistico e commerciale.

La collaborazione nasce dal legame tra due realtà che condividono obiettivi di eccellenza e innovazione. «Questa partnership strategica avvicina ulteriormente le due parti, sostenendo valori globali comuni e creando un’esperienza unica che unisce la passione per il calcio con l’intelligenza finanziaria» – si legge nella nota congiunta.

Ultima Markets, grazie a un’infrastruttura tecnologica avanzata e a un servizio di supporto trasparente, si è affermata come punto di riferimento per i trader in tutto il mondo. La scelta di affiancarsi a un club di livello internazionale come l’Inter testimonia la volontà di investire in progetti che uniscono sport e finanza in una prospettiva di crescita condivisa.

L’ingresso di Ultima Markets (con una sede strategica a Cipro, con un mega server indipendente a New York, e sede legale a Londra) come partner regionale permetterà al club di consolidare i rapporti con la vasta comunità di tifosi in Asia, collegandoli anche a una platea di trader e appassionati di calcio sempre più numerosa.

L’operazione di visibilità congiunta trova coerenza soprattutto sul portale della piattaforma internazionale di trading che si è subito abbinata al marchio globale dell’Inter e ha inserito una schermata ad hoc dedicata proprio a questa operazione (come si nota nella home page di Ultima Markets).