Marketing – StanleyBet.news nuovo official partner della Lega B.
Stanleybet.news, sito di informazione sportiva del gruppo Stanleybet, ha annunciato la propria partecipazione, in qualità di Official Partner, alla Serie BKT per la stagione calcistica 2025/2026.
Attraverso questa partnership, Stanleybet.news conferma il proprio impegno nel mondo dello sport e dell’informazione sportiva, sostenendo una competizione che rappresenta un punto di riferimento per il calcio italiano e per le future generazioni di talenti.
Nel corso di tutta la stagione (2025/2026), il logo Stanleybet.news sarà visibile sulla cartellonistica a bordocampo all’interno degli stadi che ospitano le partite della Serie BKT e sul sito ufficiale della competizione, assicurando una presenza costante in uno dei campionati più seguiti del panorama calcistico nazionale.