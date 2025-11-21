Marketing – “Rosso Garibaldi” per le nuove maglie Macron dell’Italrugby.

Macron e la Federazione Italiana Rugby (FIR) hanno presentato il nuovo Third Kit 2025/26, che completa il Game Set a disposizione dalle Nazionali azzurre nel corso della stagione 2025/26 proseguendo nella narrazione già introdotta col lancio delle versioni Home e Away, ovvero un tributo al “Risorgimento italiano“.

Non poteva, dunque, esserci palcoscenico più adeguato di Genova – e dello scoglio di Quarto che ha fatto da set per la campagna di lancio – per presentare la nuova divisa da gioco, ispirata alla spedizione dei Mille alla quale è dedicata l’inedita scelta cromatica. La maglia è infatti interamente in ‘Rosso Garibaldi’, colore che richiama le giubbe dei garibaldini e che è diventato quindi sinonimo di valori come eroismo e spirito indomito che gli atleti azzurri incarnano alla perfezione sul campo di gioco. Per sottolineare ulteriormente questo omaggio, lo shooting di presentazione di questo kit è stato realizzato proprio a Quarto, con Jacopo Trulla e Alessandro Fusco della Nazionale maschile e Isabella Locatelli e Sara Mannini di quella femminile che hanno posato proprio davanti al monumento ai Mille.

Il nuovo Third Kit della Nazionale di Rugby Italiana farà il proprio esordio in via esclusiva il prossimo 22 febbraio a Lilla contro la Francia, terzo turno del Guinness Men’s Six Nations valido, appunto, per il Trofeo Garibaldi, e nella sfida del Guinness Women’s Six Nations dell’11 aprile.

Così come le versioni Home e Away, anche la maglia Third in Rosso Garibaldi è caratterizzata da un pattern che richiama le venature del Marmo Botticino con cui è realizzato il monumento simbolo dell’unità d’Italia, ovvero il Vittoriano. La grafica, in stampa sublimatica tono su tono, è presente su tutta la maglia e anche sugli shorts blu navy che, insieme ai calzettoni rossi, completano il kit. La maglia ha il collo a polo con profili dorati, come dorato è il tape interno al colletto sul quale è riportata la frase “QUI SI FA L’ITALIA O SI MUORE!”, citazione attribuita a Garibaldi nella battaglia di Calatafimi.

L’etichetta nel backneck interno è inoltre personalizzata con i loghi F.I.R. e Macron, e la scritta “Designed in Bologna” che evidenzia come ogni capo sia ideato e realizzato presso il Macron Campus. Sul petto, a destra, il Macron Hero è ricamato in bianco, mentre a sinistra è prtesente lo stemma della Federazione. Nel retrocollo esterno, la scritta ITALIA in oro è accompagnata dal tricolore, mentre nella parte inferiore della schiena è presente in grafica embossata il disegno del Vittoriano.

I nuovi kit sono realizzati in Eco Fabric, poliestere 100% riciclato ottenuto da plastica post consumer, a conferma dell’impegno concreto e condiviso di Macron e F.I.R. per la sostenibilità e rispetto per l’ambiente. I tessuti utilizzati – Eco Bodytex, Eco Armevo e Eco Strong Mesh – garantiscono leggerezza, traspirabilità e resistenza, elementi fondamentali per supportare gli atleti nelle sfide di una stagione che, conclusi questi Test Match, entrerà nel vivo dell’atteso e prestigioso Guinness Six Nations.