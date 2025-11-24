Le decisioni prese all’Assemblea Elettiva della World Boxing a Roma.

Il due volte campione del mondo dei pesi medi e medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2004, Gennadiy Golovkin, è stato nominato nuovo presidente della World Boxing in occasione del Congresso del 2025 tenutosi nelle ultime ore a Roma (sotto l’egida della Federboxe italiana).

Il kazako era l’unico candidato per questo ruolo sulla scheda elettorale finale ed è stato nominato Presidente per acclamazione al Congresso.

Altri candidati si erano presentati nell’ottobre 2025 per contestare le elezioni presidenziali, ma Golovkin era l’unica persona “approvata” da una commissione di controllo indipendente, che ha valutato il background di tutti i candidati.

Il comitato di valutazione è composto da tre esperti esterni indipendenti e supportato dal principale fornitore indipendente di servizi di arbitrato e mediazione specifici per lo sport, Sport Resolutions, ed è progettato per garantire che World Boxing aderisca ai più elevati standard di governance fornendo un controllo e una supervisione indipendenti e di terze parti del Congresso e del processo elettorale.

Il neo presidente della World Boxing il kazako Gennadij Golovkin è il nuovo Presidente della World Boxing – credits photo GMT Ferdinando Mezzelani.

Golovkin ricoprirà un mandato iniziale di tre anni e succederà all’olandese Boris van der Vorst, che non si è ricandidato al termine del suo mandato.

Gennadiy Golovkin ha dichiarato: “È un privilegio essere eletto nuovo Presidente della World Boxing. Ma questo è solo l’inizio. A partire da oggi, gli atleti saranno al centro di ogni decisione che prenderemo. Sulla strada verso LA28, ripristineremo la fiducia nel pugilato olimpico per assicurarci un posto a Brisbane e oltre. Ora è il momento di andare avanti come un’unica famiglia pugilistica unita”.

L’elezione presidenziale è stata una delle quattro votazioni del Congresso, che includevano una carica di vicepresidente e due seggi nel consiglio esecutivo della World Boxing.

Nelle elezioni per la carica di vicepresidente, il canadese Ryan O’Shea si è assicurato un secondo mandato con il 57 per cento dei voti, in una competizione a due con il thailandese Chaiwat Chotima.

Le elezioni per il Consiglio esecutivo hanno visto la partecipazione di sei candidati e hanno visto Michael Muller dalla Germania e Tatsuya Nakama dal Giappone emergere con il maggior numero di voti.

I quattro vincitori delle elezioni odierne entreranno a far parte del Consiglio esecutivo della World Boxing, composto dal Presidente, tre Vicepresidenti, quattro membri del Consiglio esecutivo, quattro Presidenti delle Confederazioni continentali, due rappresentanti degli atleti, i presidenti dei Comitati per lo sport e la competizione, medico e antidoping, e finanziario e di revisione contabile.

Il Congresso 2025 è stato presieduto dalla Vicepresidente di World Boxing, Dinah Glykidis. In conformità con lo Statuto di World Boxing, 59 Federazioni Nazionali hanno potuto partecipare alle votazioni, che si sono svolte di persona e online e sono state supervisionate da un’organizzazione indipendente e terza.

Dinah Glykidis, vicepresidente della World Boxing e presidente del Congresso 2025, ha dichiarato: “Il Congresso è l’autorità suprema della World Boxing e avere così tanti membri che oggi possono partecipare ed esprimere le proprie opinioni sulla direzione futura dell’organizzazione è molto importante e un segnale positivo che la World Boxing continua a mantenere il suo impegno verso la trasparenza e una governance rigorosa.

“Dal suo lancio nell’aprile 2023, World Boxing ha raggiunto risultati enormi in un breve lasso di tempo e sono fiducioso che con il nostro nuovo Presidente e il Consiglio Direttivo che abbiamo ora in carica, dopo le elezioni di oggi, continuerà a rafforzarsi sempre di più mentre ci prepariamo per i prossimi Giochi Olimpici a LA28.”

Altri dossier conclusi al World Boxing Congress 2025:

Accettazione di una serie di emendamenti agli Statuti della World Boxing a seguito del riconoscimento provvisorio da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nel febbraio 2025

Ratifica da parte del Congresso delle domande di adesione di 49 Federazioni Nazionali alla World Boxing

Accettazione di una serie di proposte che includevano l’incorporazione della politica di ammissibilità in base al sesso della World Boxing nel regolamento della competizione e nei documenti operativi associati

Approvazione del bilancio 2025 e del bilancio preventivo 2026

L’accettazione della candidatura di Panama per ospitare il prossimo Congresso annuale della World Boxing nel 2026

La World Boxing è stata lanciata nell’aprile 2023 con la missione di garantire che la boxe rimanga al centro del movimento olimpico. Ha tenuto la sua prima riunione formale con il CIO nel maggio 2024 e il 25 febbraio 2025 ha ottenuto il riconoscimento provvisorio dal CIO come Federazione Internazionale (FI) all’interno del Movimento Olimpico che governa lo sport della boxe a livello mondiale.

Nato nel 1982, Gennadiy Golovkin è ampiamente considerato il più grande pugile kazako di sempre. Ha vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004 prima di entrare nel professionismo, dove ha vinto il titolo mondiale dei pesi medi due volte in una carriera costellata di 42 vittorie, due sconfitte e un pareggio. È presidente del Comitato Olimpico Nazionale del Kazakistan dal 2024.

I membri che compongono il nuovo Consiglio Esecutivo della World Boxing sono: