Marketing – Il Milan lancia un nuovo biglietto combinato: l’All in One Pass.

AC Milan e M-I Stadio lanciano il nuovo biglietto combinato per immergersi nella storia del club nei due luoghi simbolo della passione calcistica milanese

AC Milan e M-I Stadio presentano l’ALL IN ONE PASS, il nuovo biglietto combinato per vivere un viaggio immersivo in due luoghi simbolo della passione calcistica che ha reso Milano una delle capitali mondiali di questo sport: MuseoMondo Milan e San Siro Stadium Museum & Tour.

I due musei rappresentano delle tappe imperdibili per chi desidera scoprire la città da una prospettiva diversa e, con circa 450mila visitatori aggregati a stagione, sono tra i più frequentati di Milano, insieme a istituzioni come il Museo del Duomo, Triennale Milano e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.

Mentre il Museo Mondo Milan accompagna il visitatore nella storia e nei successi del Club rossonero attraverso un percorso multimediale e interattivo, San Siro Stadium Tour & Museum lo porta nel dietro le quinte dello stadio più iconico d’Italia, in aree esclusive come spogliatoi, tunnel e campo da gioco.

Il pass offre a tifosi, appassionati di sport e visitatori l’opportunità di visitare Museo Mondo Milan e San Siro Stadium Museum & Tour a un prezzo speciale e in modalità “open”, permettendo loro di scegliere liberamente quando vivere le due esperienze, anche in giornate differenti.

Listino prezzi ALL IN ONE PASS:

Intero: €60,00

Ridotto: €42,00

Family 2+1: €135,00

L’ALL IN ONE PASS è disponibile online sui siti ufficiali del Museo Mondo Milan e del San Siro Stadium Museum & Tour e presso le biglietterie fisiche di Casa Milan e dello stadio San Siro.