Marketing – Nell’amichevole Borussia Dortmund-Juventus vince Vodafone.

(di Valerio Vulpis) – Numeri da record, ieri pomeriggio, al Signal Iduna Park (ex Westfalenstadion), casa da sempre del Borussia Dortmund, che ha ospitato le due selezioni della Juventus (alla fine entrambe vincenti) nelle amichevoli di lusso pre-campionato. Il match della prima squadra maschile, vinta per 2-1 dai bianconeri (con doppietta di Cambiaso e gol della bandiera di Beier per i padroni di casa), è stata anche la celebrazione della carriera calcistica di Mats Hummels, capitano e bandiera dei gialloneri con i quali fino ad oggi aveva disputato più di 500 gare ufficiali (ha avuto anche una esperienza con la Roma per un totale di 14 partite). Dopo i primi 17 minuti del primo tempo l’ex difensore della nazionale tedesca (con cui ha conquistato anche il titolo mondiale) si è fermato per ricevere il tributo e gli applausi degli oltre 70mila supporter del BVB presenti allo stadio. Questa la cronaca, non solo sportiva, di Borussia Dortmund-Juventus. Ma la gara in esame ha visto anche il debutto del nuovo main sponsor di maglia dei tedeschi: il marchio internazionale Vodafone. Un contratto pluriennale stimato complessivamente in 30 milioni di euro.

Come già annunciato, la compagnia di telefonia mobile ha scelto di andare incontro alle esigenze dei tifosi adottando, sul fronte maglia, il colore nero in sostituzione del tradizionale circolo rosso su sfondo bianco. L’azienda, durante il match (trasmesso in diretta in Italia da Dazn e in differita su Nove), ha introdotto tra l’altro la “Live 5G Cam” (verrà riproposta in occasione di ogni gara interna di Bundesliga1), per entrare nel vivo della partita, consentendo agli spettatori tv di vivere l’evento in modo più reale e immersivo. La struttura pubblicitaria, soprattutto a livello led, presente all’interno del Signal Iduna Park, oltre ad essere di altissimo livello (come risoluzione visiva) ha visto l’utilizzo dell’anello superiore dell’impianto come un ulteriore “circle” adv a supporto della esposizione dei marchi proposti (a partire da quello di Vodafone).