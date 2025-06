Marketing – Panerai entra nel pool di sponsor di Luna Rossa

Luna Rossa ha annunciato che la Maison di alta orologeria Panerai sarà Official Sponsor del challenger italiano per la terza America’s Cup consecutiva, dopo averlo sostenuto nelle edizioni del 2021 e del 2024. Uniti dalla stessa passione per il mare e la competizione, Panerai e Luna Rossa condividono una cultura che celebra l’eccellenza, l’innovazione tecnologica e il capitale umano, incarnato dallo spirito di squadra. A ciò si aggiunge il valore del tempo, vissuto come un alleato strategico e come simbolo di precisione e affidabilità nei momenti cruciali, quando ogni secondo può fare la differenza.

«Proseguire la partnership e affiancare il team Luna Rossa per la terza edizione consecutiva di America’s Cup è stata una scelta del tutto naturale, dettata dai valori che rappresentano i nostri orologi: innovazione tecnologica, performance e spirito italiano. Il mare è la nostra origine, e siamo orgogliosi di navigarlo con questi eroi moderni, offrendo loro strumenti di precisione per la sfida più importante», afferma Emmanuel Perrin, CEO di Panerai.

«Con Panerai abbiamo intrapreso un percorso condiviso all’insegna delle prestazioni estreme e della costante ricerca dell’eccellenza. Siamo entusiasti di estendere la partnership rafforzando ulteriormente il nostro legame in vista della 38ima America’s Cup, la terza edizione consecutiva che vivremo insieme come una squadra», dice Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa.

A segnare l’inizio della terza campagna dell’America’s Cup all’interno di questa partnership, la maison presenta due nuovi tool watch pensati e testati per le condizioni di navigazione e di allenamento più impegnative del team Luna Rossa: il Luminor Chrono Flyback Luna Rossa PAM01654 e il Luminor Luna Rossa PAM01653.