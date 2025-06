Hertha Berlino (Bundesliga2) – Addio Nike dopo 26 anni, in arrivo i britannici di Castore.

L’Hertha BSC (club di Bundesliga2, l’equivalente della Serie B tedesca) ha posto la parola fine a un lungo sodalizio con Nike, durato oltre un quarto di secolo, per virare verso il giovane brand britannico Castore (nella foto in primo piano il logo aziendale) già impiegato da squadre tedesche come Bayer Leverkusen e 1. FC Kaiserslautern. L’accordo porta nelle casse del club circa 1 milione di euro a stagione, raddoppiabili in caso di promozione in Bundesliga1. È previsto un contratto triennale–quinquennale che copre prima squadra, giovanili e la selezione femminile.

Pur mancando immagini ufficiali, la community dei designer è già al lavoro con proposte per la prima divisa targata Castore. Un concorso non ufficiale lanciato da kit creator ha visto trionfare design come quello di HaroDesigns, con iconiche righe blau‑weiß e tocchi color oro su colletto e polsini.