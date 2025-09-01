Marketing – Pallacanestro Brescia (Serie A) rinnova la partnership con BTL Banca del Territorio Lombardo per la stagione 2025/2026

Prosegue all’insegna della continuità e della condivisione di valori il legame tra Pallacanestro Brescia (parteciperà alla massima serie della pallacanestro tricolore) e BTL Banca del Territorio Lombardo. La società biancoblu ha ufficializzato il rinnovo della partnership commerciale con l’istituto di credito lombardo, che sarà per il 6° anno consecutivo “Exclusive Sponsor” e “Official Bank” del club per la stagione 2025/26.

Con una presenza capillare che conta 66 filiali, di cui 48 nella provincia di Brescia e 8 nella sola città, BTL Banca del Territorio Lombardo si conferma un attore strategico nel tessuto economico locale. La banca, che serve 75.000 clienti e vanta 11.000 soci, ribadisce così il proprio impegno a sostenere realtà virtuose del territorio, come Pallacanestro Brescia, contribuendo a rafforzare il legame tra sport, impresa e cittadinanza.

Anche per la prossima stagione verrà riproposta la “Tribuna BTL” al PalaLeonessa A2A, uno spazio dedicato che ha permesso a migliaia di soci e clienti della banca di vivere da vicino l’emozione delle partite della Germani Brescia, rafforzando il senso di appartenenza e partecipazione.