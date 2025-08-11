Marketing – Next 3 Ventures investe nel team U.S. SailGP

Next 3 Ventures (nella foto in primo piano il logo aziendale), la società di investimenti strategici, ha acquisito una partecipazione nel team a stelle e strisce U.S. SailGP. I termini finanziari non sono stati resi noti, anche se in passato il team aveva cercato di raccogliere tra i 10 e i 20 milioni di dollari, con una valutazione complessiva di 125 milioni di dollari (più di 107 milioni di euro). Il portafoglio di Next 3 include partecipazioni in Gotham FC (NWSL), nei New York Giants, in TMRW Sports (la Lega di golf fondata dai campioni Tiger Woods e Rory McIlroy), in League One Volleyball e in LA Golf Club (TGL).

Carolyn Tisch Blodgett (CEO e founder di Next 3 Ventures) ha dichiarato ai media: “Con SailGP vediamo un brand che è allo stesso tempo globale e profondamente locale. Abbiamo percepito l’energia in prima persona durante la gara di New York, con un’esperienza per i fan di altissima qualità e un’azione ad alto ritmo.”

“Questa sponsorizzazione è in linea con la missione di Next 3: investire in proprietà sportive che puntano a mettere in contatto tifo e progetti di innovazione tecnologica. Con l’espansione globale di SailGP, si tratta di un passo strategico per una piattaforma d’investimento basata negli Stati Uniti….Next 3 continuerà così a costruire un portafoglio orientato ad atleti e fan, ridefinendo cosa significa investire nello sport moderno. La tecnologia all’avanguardia di SailGP, la sua presenza globale e l’impatto spettacolare delle gare dal vivo si inseriscono perfettamente in questa visione. Ci si possono aspettare ulteriori mosse in grado di influenzare l’intero settore”.

Il Sail GP (abbreviazione di Sail Grand Prix) è una competizione velica internazionale a cadenza annuale (nata nel 2019). Le squadre, in rappresentanza di differenti paesi, competono in una serie di gran premi con tappe in giro per il mondo, sulla falsariga della F.1 e della MotoGp. Le imbarcazioni utilizzate sono i catamarani foiling F50. La Spagna è l’ultima nazione ad aver vinto una edizione di questa competizione internazionale. L’Australia è quella con il maggiore numero di vittorie: nello specifico ben 3.