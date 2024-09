Marketing: Motorola nuovo top sponsor della Pallacanestro Varese (LBA)

Il brand internazionale Motorola ha annunciato la partnership (il format scelto è quello del “top sponsor“), per la stagione 2024/25, con la Pallacanestro Varese, storico team di Lega Basket Serie A.

Motorola scende in campo al fianco dei giocatori nel ruolo di jersey sponsor, con il logo visibile sulle divise. Il logo Motorola sarà presente a centrocampo e in molteplici sezioni dell’arena lombarda, garantendo visibilità durante le gare ufficiali. Il brand di telefonia e la squadra saranno anche protagonisti di comunicazioni congiunte sui canali digitali e tradizionali. Sui social media saranno disponibili contenuti esclusivi per vivere il dietro le quinte e l’emozione del basket da una prospettiva privilegiata. Inoltre, saranno organizzati giveaway di biglietti per assistere alle partite della Pallacanestro Varese e i tifosi avranno la possibilità di partecipare a Meet & Greet con i giocatori.

“Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con la Pallacanestro Varese, una realtà storica del basket italiano che condivide con noi i valori di passione, talento e spirito di squadra -ha dichiarato Carlo Barlocco, Executive Director, General Manager Italy di Motorola-. Confermiamo così ancora una volta il nostro impegno nel mondo dello sport, ormai consolidato, e apriamo una nuova stagione ricca di emozioni e successi“.

Il Ceo di Pallacanestro Varese, Luis Scola: “Siamo orgogliosi che un’azienda iconica e prestigiosa come Motorola abbia deciso di sposare il nostro progetto diventando Top Sponsor di Pallacanestro Varese. Questa partnership rappresenta un importante passo avanti per la nostra organizzazione e si basa su valori comuni di eccellenza, impegno e passione. Con Motorola condividiamo la visione di crescita e successo, dentro e fuori dal campo, caratteristiche che riteniamo fondamentali per rafforzare ulteriormente il nostro impegno verso i nostri tifosi e la nostra comunità“.