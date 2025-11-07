Infront debutta negli sport da combattimento. Partnership strategica con il brand Oktagon MMA.

La nuova partnership commerciale vedrà Infront rappresentare i diritti media internazionali per la promotion di MMA (Mixed Martial Arts) con il maggior tasso di crescita in Europa. Infront vi entra a far parte grazie a una nuova partnership internazionale per i diritti media con Oktagon MMA, realtà con sede in Repubblica Ceca, ma con attività anche in Germania e Slovacchia (nel 2026 aprirà nel mercato polacco).

La partnership segna la prima espansione strategica di Infront negli sport da combattimento (combat sports), in linea con la continua ascesa delle mixed martial arts in tutto il mondo. Oktagon MMA si è caratterizzata da subito come una delle proprietà più dinamiche d’Europa, riuscendo ad organizzare 18 eventi sold-out all’anno e accumulando un seguito sui social media in rapida crescita di oltre 3,5 milioni di fan.

I successi più recenti in Germania, con otto eventi ospitati nelle principali città e una serie di show sold-out nelle arene più famose, tra cui un record mondiale di presenze di 60mila fan al Deutsche Bank Park di Francoforte. I dati record di ascolto nazionali sottolineano lo slancio di Oktagon, con traguardi ambiziosi per un’ulteriore espansione in tutta Europa. Il successo della promotion ceca è caratterizzato da contenuti distintivi, che si concentrano sullo storytelling degli atleti. Ogni evento è supportato da attività in stile docu-film e da una programmazione digitale capace di coinvolgere il fan anche al di fuori della gabbia.