Marketing – Meridian Group sulle maglie pre-match del Cagliari calcio per due anni.

Meridian Group (è al fianco di imprese critiche, istituzioni finanziarie e pubbliche amministrazioni in tutto il mondo) sarà Pre-Match Sponsor ufficiale del Cagliari calcio per le stagioni 2025-2026 e 2026-2027.

La collaborazione con il club rossoblù si rafforza: dopo la scorsa stagione al fianco della squadra come Training Sponsor, sarà ancora insieme ai rossoblu per altri due anni sulle maglie pre-gara. Le nuove divise sono state presentate ufficialmente sabato, in occasione del Torneo Gigi Riva. Un evento simbolico per la città e per tutti i tifosi del Cagliari.