Marketing – Macron “svela” le nuove divise dell’ItalBasket.

Due Campionati Europei e l’apertura del quadriennio che porta verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Con gli occhi puntati verso queste importanti sfide Macron e la Federazione Italiana Pallacanestro hanno presentato le nuove divise (nella foto in primo piano) che le Azzurre e gli Azzurri indosseranno nel corso del 2025. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta presso il Macron Campus, l’innovativa sede dell’Azienda bolognese leader internazionale nello sportswear, che dal 2023 veste le Nazionali Italiane di basket per quanto riguarda l’abbigliamento di Match Day, Training e Travel, così come tutte le attività della FIP, a cominciare dal settore arbitrale.

Oltre ai kit gara Home e Away, rivisitati rispetto allo scorso anno in vista degli Europei femminili e maschili per mettere ancora più in evidenza i colori della bandiera italiana, la presentazione è stata l’occasione di svelare anche un game set alternativo dai colori Navy-Oro e Bianco-Oro che verrà utilizzato dalle Nazionali nelle amichevoli di preparazione alle rispettive manifestazioni continentali. Sullo stesso tema cromatico, Macron e FIP hanno lanciato anche un’ulteriore importante novità, pensata per i tifosi e per gli appassionati che vivono il basket anche fuori dal campo: una capsule collection esclusiva composta da una t-shirt di grande impatto in colorazione blu navy e da una felpa in stile college perfetta per essere indossata nel tempo libero.

Presentazione Divise Italbasket 2025 FIP 2025 Valsamoggia, 19/05/2025 Foto A.Gilardi/ Ciamillo-Castoria

“Macron è un’azienda dalla vocazione internazionale, che conta però molto sulle proprie radici italiane, e in questo senso poter esprimere la nostra italianità disegnando le divise delle Nazionali della Federazione Italiana Pallacanestro è un grande valore.” – ha dichiarato in conferenza stampa Angelo Marino, Chief Brand & Communication Macron – “Qui lavoriamo quotidianamente per supportare gli atleti attraverso prodotti altamente tecnologici che possano garantire il massimo della performance. Tutto questo lo mettiamo a disposizione della FIP con la quale abbiamo iniziato nel 2023 un percorso che ci sta dando reciproche soddisfazioni. Quest’anno abbiamo anche la fortuna di poter seguire da molto vicino le ragazze dell’Italbasket perché Bologna ospita uno dei gironi finali di FIBA Women’s EuroBasket 2025. Le sosterremo ancor più da vicino sperando in grandi risultati. L’obiettivo comune a Macron e FIP è senza ombra di dubbio quello di continuare a crescere”.

“Voglio ringraziare Macron per aver voluto ospitare una giornata così bella e così importante, non a caso siamo qui con tutta la squadra federale quasi al completo.” – ha aggiunto il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci – “Oltre che essere un nostro partner affidabile da anni, Macron è un brand solido, di eccellente qualità e che ha anche il pregio di portare bene alle squadre a cui si accompagna: l’ultimo esempio è la vittoria del Bologna in Coppa Italia. Siamo felici di continuare ad avere Macron al nostro fianco, tutti i miei collaboratori, gli atleti e le atlete delle nostre Nazionali non fanno che parlarmene bene”.

Nel corso della presentazione, il Presidente FIP Giovanni Petrucci ha annunciato che è in corso di realizzazione un accordo tra DAZN e RAI per la trasmissione in chiaro delle gare delle Azzurre e degli Azzurri ai rispettivi Europei di questa estate.