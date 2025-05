Boxe – #TAF9: Dario Morello si conferma campione italiano dei pesi medi.

Un momento della riunione di pugilato al Centro Pavesi di Milano (#TAF9) - credits @Wagner Mela - press office The Art of Fighting

“The Art of Fighting 9”. Serata da ricordare al Centro Pavesi tra sold out, programmazione Mediaset e incontri combattuti.

Il meglio della boxe italiana servito sabato sera al Centro Pavesi di Milano, con il tutto esaurito già dai giorni precedenti all’evento e con il palazzetto gremito sin dall’inizio della main card.

The Art of Fighting 9 ha unito il successo al botteghino (1.600 spettatori presenti), alla conferma della collaborazione con Mediaset – la differita dell’evento su Canale 20 ha consolidato il ritorno della boxe in chiaro.

Edoardo Germani, Founder di TAF, ha dichiarato: «Il sold out anticipato, che non si vedeva da anni nel settore, dimostra quanto il pubblico si sia affezionato al brand», afferma. Poi rilancia: «Siamo solo all’inizio, lavoriamo nel segno della continuità e sono orgoglioso di annunciare il prossimo appuntamento».

The Art of Fighting X: The Revenge andrà in scena sabato 5 luglio al Centro Pavesi di Milano con due, attesissimi rematch titolati: Mohamed Elmaghraby vs. Steven Leonetti Dredhaj 2, e Francesco Paparo vs. Nicola Henchiri 2.

Venendo ai risultati di TAF 9, Dario “Spartan” Morello si è aggiudicato il titolo italiano dei pesi medi ai danni di Yassin Hermi, sfoggiando una grande performance dopo un inizio in salita.

Francesco Faraoni ha gestito l’aggressivo Francesco Russo sfruttando le sue skills tecniche e lo ha battuto ai punti, in un derby romano che ha infiammato i tifosi. Akrem Aouina è stato protagonista di un’altra vittoria convincente su Mirko Geografo, che valeva la difesa del Titolo WBC Silver International.

Jonathan Kogasso ha archiviato la sfida con Alfonso Damiani con un KO tecnico al secondo round (decisivo l’intervento del medico che ha fermato il pugile), mentre Gianluca Merone ha regalato un altro KO tecnico fulmineo al pubblico.

Unico neo è il mancato match del 23enne olimpionico bolognese Diego Lenzi, molto atteso sul ring del Centro Pavesi di Milano. Un infortunio fisico ha impedito all’azzurro di partecipare al TAF9.

TAF 9 – I RISULTATI

Dario Morello batte Yassin Hermi per decisione unanime dei giudici e vince il titolo italiano dei pesi medi;

Francesco Faraoni batte Francesco Russo per decisione unanime dei giudici;

Akrem Aouina batte Mirko Geografo per decisione unanime dei giudici e difende il Titolo WBC Silver International;

Jonathan Kogasso batte Alfonso Damiani per KO Tecnico al secondo round;

Gianluca Merone batte Simone Bono per KO Tecnico al primo round.