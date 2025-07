Marketing – L’Inter torna asiatica con il partner di automotive BYD.

BYD (l’acronimo sta per Build Your Dreams) sarà il nuovo sponsor dell‘FC Inter per la stagione 2025/2026. Il marchio cinese è leader nella produzione di veicoli a nuova energia.

La partnership con l’Inter segna è uno step importante per BYD nel mercato automotive tricolore (soprattutto nel comparto elettrico) e più in generale nel mondo del calcio. Il brand asiatico, dopo ben 18 anni, sostituirà Volvo nel ruolo di official car partner che investiva 1 milione euro l’anno e forniva 70 auto al club nerazzurro più bonus legati alla partecipazione alla Champions League.