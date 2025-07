Calciomercato Serie A 2025: chi ha investito di più?

Una nuova sessione di calciomercato estivo sta movimentando le giornate degli appassionati di Serie A, con i tifosi di ogni squadra che come di consueto si divertono a stilare la tabella di acquisti e cessioni per rinforzare il proprio club. L’Italia non sarà più l’eldorado del calcio europeo come accadeva negli anni Novanta e nei primi Duemila, ma sa ancora regalare colpi inaspettati, come accaduto con Kevin De Bruyne al Napoli, fra i primissimi affari conclusi di questa sessione. Ma chi sono, in Serie A, le squadre che stanno spendendo di più fino a questo momento?

Al primo posto troviamo (non troppo sorprendentemente) il Como con un saldo negativo di 84 milioni di euro circa, che continua il suo progetto espansivo che prevede per la stagione 2025-26 la rincorsa a un piazzamento europeo, dopo la salvezza tranquilla ottenuta da neopromossi nel 2024-25. Il club lagunare può d’altronde contare sulla proprietà più ricca della Serie A, ovvero la famiglia Hartono, che garantisce stabilità a un club che adesso può sognare in grande. La sicurezza, d’altronde, è un fattore dirimente nell’intero mondo dell’intrattenimento, che va oltre il calcio. I migliori casinò online, per esempio, si contraddistinguono per la conformità a ogni norma sulla tutela della privacy, come dimostra l’esistenza di crittografia SSL, misura che protegge informazioni personali e finanziarie dei giocatori.

La stabilità finanziaria sta caratterizzando, ormai da più di un anno, anche l’Inter che dalla pandemia in poi aveva sofferto durante la gestione Suning, fino ad arrivare alla cessione del club a Oaktree tramite escussione del pegno. Il fondo americano ha già garantito una spesa di circa 70 milioni, visti gli acquisti di Petar Sucic, Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny e il riscatto di Nicola Zalewski. Ma non finisce qui, visto che i nerazzurri hanno messo nel mirino anche Ademola Lookman dell’Atalanta e Giovanni Leoni del Parma. Sicuramente serviranno anche alcune cessioni, ma oggi l’Inter appare molto più determinata sul mercato dopo tante sessioni con saldo in attivo o in pareggio.

La Juventus si attesta invece su un saldo negativo di circa 36 milioni di euro derivante praticamente per intero dai riscatti dei giocatori già in organico nella passata stagione, quali Nico Gonzalez, Lloyd Kelly, Pierre Kalulue Michele Di Gregorio, ai quali è destinato ad aggiungersi Francisco Conceiçao. I bianconeri, in ogni caso, si sono rinforzati con l’ingaggio a parametro zero del centravanti Jonathan David.

Mentre il Napoli si prepara a ufficializzare diversi acquisti quali Sam Beukema e Lorenzo Lucca, in vista di una stagione che vedrà impegnati i partenopei campioni d’Italia anche in Champions League, il Milan vanta invece un saldo clamorosamente in attivo di 74 milioni di euro. I rossoneri di Massimiliano Allegri, infatti, hanno ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni di euro e Theo Hernandez agli arabi dell’Al Hilal, con Simone Inzaghi che ha indicato al suo club di versare 25 milioni per il terzino sinistro. È il prezzo da pagare (in tutti i sensi) per l’assenza dalle coppe europee nella prossima stagione, ma l’impressione è che il mercato in entrata del Milan debba ancora entrare nel vivo e che non si fermerà agli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci.