Marketing – LBA: Dole si conferma platinum sponsor per la stagione 2025/26.

La Lega Basket Serie A annuncia che, anche per la stagione 2025/26, Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium, sarà Platinum Sponsor della massima competizione del basket professionistico italiano. L’accordo è stato concluso grazie al supporto di Infront, Official Advisor di LBA.

Dalla Serie A Unipol 2025/26 agli eventi di Lega (Frecciarossa Supercoppa 2025, Frecciarossa Final Eight 2026 e IBSA NextGen Cup 2025/26), la frutta firmata Dole continuerà a essere protagonista negli eventi più seguiti della pallacanestro nazionale.

La partnership garantirà al brand una presenza costante e ad alto impatto: dal logo sui led bordocampo e sui led posizionati sui canestri, fino agli adesivi 3D a bordo campo, backdrop, grafiche televisive e spot pubblicitari in occasione di ogni partita della stagione. Dole sarà parte integrante dell’esperienza dei tifosi anche fuori dal palazzetto, grazie alla personalizzazione settimanale di contenuti social ufficiali LBA e ai preroll dedicati sulla piattaforma LBATV.

Nei grandi eventi la visibilità si trasformerà in attivazione: alla Frecciarossa Final Eight 2026, oltre alla presenza visiva già consolidata, Dole realizzerà una speciale iniziativa dedicata al pubblico, unendo lo spettacolo del basket al messaggio dei benefici derivanti dal consumo della frutta fresca. Agli LBA Awards, il brand continuerà ad essere protagonista con un premio brandizzato, confermando l’impegno verso i valori di eccellenza e riconoscimento.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche al settore giovanile, con il coinvolgimento diretto nella IBSA NextGen Cup 2025/26, la competizione che valorizza i giovani talenti delle squadre di Serie A: Dole porterà la sua energia naturale a sostegno dei futuri protagonisti del basket italiano. “Sostenere la Lega Basket Serie A significa per Dole Italia affiancarsi al vertice dello sport nazionale, condividendone l’eccellenza e l’impatto sul pubblico,” dichiara Cristina Bambini, Responsabile Marketing Dole Italia. “Questa partnership ci permette di avvicinarci alle persone, raggiungendo milioni di appassionati e condividendo i valori di uno sport che regala sempre grandi emozioni e spettacolo.”