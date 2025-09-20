Risultati del Peso per Oktagon #76: Weichel, Vosgröne, Frimpong e Dulatov tutti dentro al limite a Francoforte.

(da Francoforte) – Tutti e ventidue gli atleti che combatteranno domani sera (sabato 20 settembre) a Oktagon #76 hanno completato il peso nella giornata odierna, in vista di un altro evento completamente sold-out. Oltre 10mila fan riempiranno l’iconica Festhalle Frankfurt per il nostro secondo evento in Germania in sole due settimane. L’evento sarà disponibile sulla nostra piattaforma globale, OKTAGON.TV.

La leggenda tedesca delle MMA, Daniel Weichel (42-15), torna per combattere per la prima volta nella sua carriera nella città natale, contro lo striker pericoloso Abou Tounkara (12-6), nel match principale nei pesi leggeri. Nell’evento co-principale, la sensazione virale Frederic Vosgröne (4-0) cercherà di rimanere imbattuto e far parlare ancora di sé quando affronterà il KO-artist Fabio Moraes (7-1) nei pesi massimi-leggeri.

In un altro incontro di cartello nei pesi leggeri, il veterano di Bellator, Attila Korkmaz (15-10), vuole dimostrare di poter diventare un contendente nella divisione affrontando il debuttante francese David Krol (11-10). L’irlandese dal carattere forte, Denis Frimpong (6-2), si scontrerà con l’ex atleta IMMAF Peter Gabal (7-3) in un altro interessante match nei leggeri.

Altrove nella ricca card, la stella nascente Alina Dalaslan (2-0) cerca un’altra vittoria prima del limite contro la striker Clara Ricignuolo (3-3) in un match catchweight a 60kg/132lbs. Fedor Duric (7-1) vuole riscattarsi dopo la prima sconfitta in carriera affrontando il moldavo Petru Buzdugan (6-2) in un match nei leggeri, mentre Tamerlan Dulatov (2-0) si prepara allo scontro con Sebastian Hirtenlehner a catchweight di 81kg.

Frederic Vosgröne (a destra nella foto) potrebbe regalare un altro momento virale contro Fabio Moraes (a sinistra).

OKTAGON 76 sarà trasmesso in diretta su OKTAGON.TV a livello internazionale. In Germania l’evento sarà disponibile su RTL+, in Francia su RMC Sport, in Grecia su Cosmote.tv, e in Turchia su S Sport Plus.

L’evento inizierà alle 18:00 CEST / 17:00 BST / 12:00 ET / 09:00 PT.

Risultati del Peso – OKTAGON 76

Main Card

Main Event – Pesi Leggeri

Daniel Weichel (70.2kg) vs. Abou Tounkara (70.6kg)

Co-Main Event – Pesi Massimi-Leggeri

Frederic Vosgröne (93.5kg) vs. Fabio Moraes (92.7kg)

Pesi Leggeri

Attila Korkmaz (70.7kg) vs. David Krol (70.1kg)

Pesi Leggeri

Denis Frimpong (70.8kg) vs. Peter Gabal (70.8kg)

Catchweight (60kg)

Alina Dalaslan (59.9kg) vs. Clara Ricignuolo (60kg)

Preliminary Card

Pesi Leggeri

Fedor Duric (70.8kg) vs. Petru Buzdugan (70.6kg)

Catchweight (74kg)

Hafeni Nafuka (72.8kg) vs. Kevin Enz (73.7kg)

Catchweight (81kg)

Tamerlan Dulatov (80.9kg) vs. Sebastian Hirtenlehner (80.6kg)

Pesi Piuma

James Hendin (66.05kg) vs. Ayton De Paepe (66kg)

Pesi Gallo

Raul Lemberanskij (61.7kg) vs. *Jose Zarauz (62.4kg)

*Zarauz ha mancato il peso di 0.8kg ma l’incontro si svolgerà comunque

Pesi Medi

*Georg Bilogrevic (85.7kg) vs. David Hošek (84.3kg)

*Bilogrevic ha mancato il peso di 1.3kg ma l’incontro si svolgerà comunque.