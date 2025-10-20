Marketing – Il Torino FC annuncia una partnership strategica con KAIYUN Sports. Nuovo regional partner in Asia.

Il Torino Football Club ha ufficializzato oggi una nuova partnership strategica con KAIYUN Sports, brand emergente nel settore dello sport e dell’innovazione digitale. Fa parte del portfolio TGP Europe e ha il proprio quartier generale in Asia a Hong Kong. Sarà regional partner dei “granata” in Asia.

L’annuncio segna l’inizio di un ambizioso progetto di collaborazione, che accompagnerà il club granata nell’avvio della nuova stagione sportiva, con l’obiettivo di unire la passione per il calcio alla spinta tecnologica e creativa che caratterizza il partner asiatico.

“Stiamo aprendo un nuovo capitolo emozionante – si legge in una nota ufficiale del club –. Insieme a KAIYUN Sports vogliamo costruire esperienze coinvolgenti per i nostri tifosi e per la città di Torino.”

La partnership prevede un coinvolgimento attivo su più fronti: dalla promozione delle partite alle iniziative co-branded, passando per progetti digitali, campagne di fan engagement e attività speciali legate al brand Toro.

Il sodalizio punta a rafforzare il legame tra club, tifosi e territorio, offrendo esperienze sempre più immersive, sia dentro che fuori dallo stadio.